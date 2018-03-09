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逢農曆新年 筆電代工廠2月營收衰退

發稿時間：2018/03/09 21:21

最新更新：2018/03/09 21:21

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（中央社記者潘智義台北9日電）因農曆新年，工作天數少，筆電代工廠2月營收較1月衰退，但仁寶客戶1月調節庫存，使2月出貨量逆勢成長，和碩、廣達2月筆電出貨均較1月衰退。

和碩公布2月合併營收新台幣768.34億元，較1月衰退36.53%，較去年同期成長2.13%；1至2月累計合併營收1978.97億元，較去年同期成長20.29%。

和碩統計，2月筆電出貨 50萬至55萬台（1月75至80萬台），桌上型電腦及主機板出貨60萬至65萬台（1月70萬至75萬台）。

廣達公布2月合併營收為642.94億元，較1月減少24.2%，較去年同期減少13.3%。1至2月累計合併營收1490.78億元，較去年同期減少3.3%。

廣達2月筆電出貨240萬台，較1月減少14.28%，除2月適逢農曆新年假期，工作天數少之外，因第1季淡季屬淡季，廣達筆電以消費型機種較多，受淡季影響較大。

仁寶電腦公布，2月合併營收為579.42 億元，較1月減少 3.1%，較去年同期成長 1.6%。累計1至2月合併營收為 1177.37 億元，較去年同期成長 8.7%。

雖然2月工作天數少，但仁寶2月筆電出貨270萬台，仍較1月成長22.72%，主因1月客戶調節庫存，進貨較少所致。（編輯：林沂鋒）1070309

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