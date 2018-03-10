中華電前進南台灣校園 徵才1600人

中華電信（2412）執行副總蘇添財（左）10日領軍前進南台灣，啟動今年首波校園徵才活動。（中華電信提供）中央社記者江明晏傳真 107年3月10日

（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信執行副總蘇添財今天領軍前進南台灣，啟動今年首波校園徵才活動，中華電信將大舉招募AI、資安、大數據、物聯網、MOD、OTT等人才，合計將徵才1600人。



中華電信董事長鄭優日前表示，面對市場激烈競爭，中華電信身為國內電信龍頭，擁有研發、技術、通路及人才等優勢，結合母子公司及策略夥伴協同合作，今年將在行動業務、MOD及企客等三項重點業務全力衝刺，持續創造營收和獲利成長的佳績。



今年中華電信將大舉招募AI、資安、大數據分析、IoT物聯網、雲端運算及SDN/NFV等技術類人員，及MOD、OTT、電子商務等行銷企客人員，預計約600人，加上公司所屬集團徵才約1000人，總招募人數將達1600人。



人力銀行調查，在高科技產業方面，社會新鮮人最想進入的企業中，中華電信位居前2名，中華電信今天在高雄中山大學舉辦的「高屏地區就業博覽會」設攤，前進南台灣進行今年首波校園徵才活動，未來幾個月，中華電信將持續於北部及中部進行校園人才招募活動。



蘇添財今天前往高屏地區就業博覽會，他表示，電信科技的發展是帶動國內產業動能的關鍵因素，適逢畢業季的來臨，中華電信今年再度走進校園，號召即將畢業的青年學子投入電信科技產業。



蘇添財指出，因應這波創新科技的人才需求，中華電信身為國內產業龍頭，擁有最好的研發環境、可提供職能訓練及多元的職涯發展規劃，相信是社會新鮮人值得投入的公司。（編輯：郭萍英）1070310



