菲財長看好經濟前景 民答那峨島成重心

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓媒體引述財政部長杜明奎的話，在杜特蒂政府持續落實「建設、建設、再建設」計畫的情況下，菲律賓今年經濟成長料可達到7%，民答那峨島將是發展重心。



杜明奎（Carlos Dominguez III）昨天在南部納卯市（Davao）出席菲律賓經濟簡報會，菲國多家媒體今天引述他在活動上的發言說：「我完全預期經濟成長可達7%，甚至更好。」



他指出，政府「建設、建設、再建設」（Build, Build, Build）計畫將為經濟成長注入動力，而民答那峨島將是菲國今年經濟成長的重心。



民答那峨島地處菲南，面積約為9萬7530平方公里，是菲國第2大島，人口與台灣相當，天然資源豐富，但因叛軍及恐怖分子長年作亂，經濟發展嚴重落後，根據2015年的調查，菲國最貧窮的20個省份，有11省位於民答那峨島。



但杜明奎說，這樣的情況將會改變，「建設、建設、再建設」有5大項目將在民答那峨島進行，分別是納卯國際機場擴建計畫、102公里民答那峨島鐵路第一期計畫、拉金迪干（Laguindingan）國際機場擴建計畫、可塔巴托省（Cotabato）灌溉計畫，以及班吉灣（Panguil Bay）大橋計畫。



這5大工程預定斥資1006億9000萬披索，約為新台幣626億3000元。



杜明奎說：「民答那峨島現已是『建設、建設、再建設』的前線與中心，事實上，杜特蒂政府的旗艦基礎建設計畫當中，有5項就在這座島上，且已獲國家經濟發展局（NEDA）批准。」



他指出，一旦這些工程完竣，菲國的經濟發展將更具包容性，縮減貧富差距。



得力於工業、農業、服務業以及政府開支的復甦，菲律賓2017年經濟成長達到6.7%。分析人士認為，如果沒有遭遇基建計畫延宕、氣候變遷、先進經濟體衰退以及安全問題，菲國今年仍可維持高速成長。1070310