/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

菲財長看好經濟前景 民答那峨島成重心

發稿時間：2018/03/10 18:56

最新更新：2018/03/10 18:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓媒體引述財政部長杜明奎的話，在杜特蒂政府持續落實「建設、建設、再建設」計畫的情況下，菲律賓今年經濟成長料可達到7%，民答那峨島將是發展重心。

杜明奎（Carlos Dominguez III）昨天在南部納卯市（Davao）出席菲律賓經濟簡報會，菲國多家媒體今天引述他在活動上的發言說：「我完全預期經濟成長可達7%，甚至更好。」

他指出，政府「建設、建設、再建設」（Build, Build, Build）計畫將為經濟成長注入動力，而民答那峨島將是菲國今年經濟成長的重心。

民答那峨島地處菲南，面積約為9萬7530平方公里，是菲國第2大島，人口與台灣相當，天然資源豐富，但因叛軍及恐怖分子長年作亂，經濟發展嚴重落後，根據2015年的調查，菲國最貧窮的20個省份，有11省位於民答那峨島。

但杜明奎說，這樣的情況將會改變，「建設、建設、再建設」有5大項目將在民答那峨島進行，分別是納卯國際機場擴建計畫、102公里民答那峨島鐵路第一期計畫、拉金迪干（Laguindingan）國際機場擴建計畫、可塔巴托省（Cotabato）灌溉計畫，以及班吉灣（Panguil Bay）大橋計畫。

這5大工程預定斥資1006億9000萬披索，約為新台幣626億3000元。

杜明奎說：「民答那峨島現已是『建設、建設、再建設』的前線與中心，事實上，杜特蒂政府的旗艦基礎建設計畫當中，有5項就在這座島上，且已獲國家經濟發展局（NEDA）批准。」

他指出，一旦這些工程完竣，菲國的經濟發展將更具包容性，縮減貧富差距。

得力於工業、農業、服務業以及政府開支的復甦，菲律賓2017年經濟成長達到6.7%。分析人士認為，如果沒有遭遇基建計畫延宕、氣候變遷、先進經濟體衰退以及安全問題，菲國今年仍可維持高速成長。1070310

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP