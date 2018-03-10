電電公會率13家台商闖印度 盼藉參展拓市場

（中央社記者康世人新德里10日電）2018年印度電力設備及技術展（Elecrama 2018）今天在大諾伊達（Great Noida）開幕，台灣電電公會率13家台商參展，許多台商都看好印度前景，希望藉展覽開拓更大商機。



印度總理莫迪正在推動「來印度製造」（Make in India），許多廠商都預估印度未來電力需求成長將更為快速，吸引各國電力設備商參加10到14日在北方省大諾伊達印度展覽與貿易中心舉辦的印度最大規模的印度電力設備及技術展。



台灣區電機電子工業同業公會這次率以電力系統和相關產業為主的13家台商參展，加上獨立設展館的印度台達電子與福保化學，共有15家台商參展。



在這場展覽中，有多家台商都是首次到印度參展，包括生產塑膠硬芯棒和金屬化膜等電容器自動捲繞機的羅得電子機械、開發綠能電池的貿彥企業等參展人員都表示，由於印度經濟正在快速起飛，加上發展製造業需要龐大電力，非常看好印度市場的前景，希望藉這個展覽，開拓印度市場商機。



福保化學公司今年已到印度參展第5年，該公司化學營業部經理王瑞銘說，漆包線塗料在印度市場每年平均都有10%以上的成長率，相信未來的需求會更高，因此福保連續在印度電力及設備技術展設立獨立展館，希望能打出品牌形象，以更擴大在印度的市占率。



福保化學也正計畫於明年於孟買設立銷售辦公室，積極拓展印度市場。



在展覽中，貿彥企業展出無污染、可百分之百回收的高效綠能發電裝置和電池，一個小的蓄電池盒就可驅動電扇運轉10天不需要充電，吸引許多印度業者參觀洽詢。



由印度電氣與電子製造協會（IEEMA）舉辦的印度電力設備及技術展，號稱是區域與印度最大的電力設備與技術展，展覽匯集全世界各地的解決方案，同時也召開技術會議和行業峰會探討各種電力技術與行業問題。（編輯：高照芬）1070310