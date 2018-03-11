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台灣鋼鐵業顛簸中成長 轉型中再茁壯

發稿時間：2018/03/11 11:43

最新更新：2018/03/11 12:16

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美國總統川普對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）美國總統川普對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）

川普課鋼鋁稅掀貿易戰專題2（中央社記者韋樞台北11日電）台灣鋼鐵業發展起於前總統蔣經國十大建設的大煉鋼廠，一路在缺乏人才、技術和經費下顛簸成長，歷經兩岸經濟起飛、金融風暴及反傾銷措施，鋼鐵業近年朝轉型綠能循環經濟再茁壯。

政府早從1955年8月起研究建置鋼鐵廠的計畫，並參考鄰近國家資訊，國外的研究機構則認為台灣不適合發展大型一貫鋼鐵廠，政府最後將研究報告束之高閣。

但建置鋼鐵廠的政策之後出現轉機，當時經濟部長陶聲洋要求鋼鐵廠籌備處主任趙耀東，到行政院國際經濟合作發展委員會做鋼鐵廠的結束報告，趙耀東報告後，仍力陳鋼鐵廠對提升經濟實力的重要性。

中鋼成立40週年特刊中強調，當時兼任經合會主委的行政院副院長蔣經國聽取趙耀東報告後指示，「這個大鋼廠就是要做，不只做，加緊做，而且規模還要擴大，不止100萬噸，還要擴大到150萬噸」，又說「任何事情沒有不困難的，再難也要做，今天不做，明天會後悔」就憑這句話，鋼鐵廠籌備處敗部復活，栽下台灣鋼鐵業一貫廠的種苗，更是十大建設奠定台灣工業發展重要基礎。

政府後續與奧地利聯合鋼鐵公司合作投資建立一貫廠，雙方在1971年11月2日簽約籌組公司，成立「中國鋼鐵股份有限公司」，為中鋼公司的前身，訂定第一期年產能110萬公噸，第二期年產能200萬噸。

中鋼於1977年6月27日正式點火，一週後煉鋼爐開工試車生產。中鋼前總經理歐朝華告訴中央社記者，十大建設陸續完成，台灣經濟快速起飛，中鋼產銷量擴大，下游客戶需求大增，大家都有賺錢，鋼鐵業敢於投資買設備，中鋼也繼續擴建。

歐朝華表示，中鋼的發展過程幾乎等同台灣鋼鐵業歷史；中鋼身為龍頭，帶領台灣鋼鐵業發展，不論政府機關、民間煉鋼和軋鋼同業、下游加工業等都想了解中鋼的發展走向，才能明確知道市場利基和區隔，以及穩定供貨，跟進投資設備等，後續才有可靠的營收獲利，形成生命共同體。

台灣鋼鐵業站上另一波浪頭是2000年起中國大陸崛起，基礎建設必用的鋼鐵需求爆增。歐朝華形容，當時做什麼都好賣，鋼鐵價格非常好，台灣鋼品品質佳，頗受大陸市場歡迎，中鋼在2005年和2006年時代，可以用「做1天賺1億元」來形容，加上全球經濟佳，自然需求大於供給，鋼鐵股股價跟著彈升。

中鴻鋼鐵董事長韓義忠回憶，2000年時全球曾一度鋼鐵產能過剩，歐美國家透過OECD(經濟合作暨發展組織)要求產鋼國簽署自我設限協議，結果台灣鋼鐵業為了這項協議談了兩年，最後因為國際市場景氣需求強而不了了之，台灣鋼鐵產品躲過被限產的打擊。

當時原物料行情一直延燒到2008年金融風暴，韓義忠說，金融風暴前原物料行情處於非理性榮景的瘋狂搶貨，當時熱軋鋼甚至衝高到每公噸千餘美元，相較現今美國市場不過每公噸890美元，亞洲市場才600多美元，顯示當時原物料行情有多熱。

中鋼指出，2008年9月的金融海嘯造成全球股市慘綠，鋼鐵貿易衰退幅度為第二次世界大戰以來僅見，2008年第4季鋼鐵貿易量比第3季衰退30%，2009年前2月貿易量年減35%。全球鋼市需求急凍，鋼價大崩跌，4個月內鋼價和需求大跌4成，銷售價低量少，不需補貨，也缺錢進貨。

鋼鐵業者回憶，當時整個市場急速萎縮，有貨賣不出去，賣出去怕被倒帳，庫存量大，整個產業供應鏈都在削減高價庫存，企業虧損倒閉，市場信心不足，客戶交易合約取消，上下游雙方互不信任。

金屬中心產業分析組經理陳建任說，從2009年起，中國大陸率先推出人民幣4兆元的家電、汽車下鄉、擴大基礎建設，鋼鐵市場才回穩；直到2011年起大陸經濟過熱，祭出打房措施，國際鋼價自此沉寂近5年，直到2016年鋼價才又谷底攀升至今。

此外，鋼鐵業在景氣好轉及外銷增加之際，往往也面對輸入國生產效率較低或價格偏高，競爭力相對薄弱，導致一些國家控訴台灣涉嫌傾銷。韓義忠表示，早在1980到1990年代，台灣各式焊接鋼管、碳鋼管等已遭美國課徵高低不等的反傾銷稅，且課徵期5年屆滿之後一再續課至今。

由於台灣是美國鋼筋進口的第3大來源國，2016年出口至美國的產品金額逾5000萬美元，去年也針對鋼筋課徵最高32.01%的反傾銷稅；美國今年1月完成對進口特定鋼鐵產品是否影響國安進行232條款的調查，目前我國已有14項出口鋼品被美課徵反傾銷稅，台灣應積極爭取豁免，否則恐對台灣鋼鐵產品輸美雪上加霜。

台灣鋼鐵工業同業公會統計，受到全球貿易保護措施盛行影響，目前約有10餘個國家對台灣鋼品進口課反傾銷稅，尤其出口到美國多達10餘鋼鐵產品被列入反傾銷等貿易保護措施中，東南亞國家近期也動作頻頻。公會則表示，台灣鋼鐵業早已身經百戰，手腳靈活，採行自主管控及分散市場至其他地區避免風險。

歐朝華說，很多產業一開始是賺汙染財，但鋼鐵業經過金融風暴後開始了解節能減碳、節約成本，並積極提升高品級鋼品和轉型朝綠能循環經濟發展。

例如中鋼在2009年訂定「開源節流123」，即「1020成本降低重新啟動；2高品級品質提升價值；3年節能減廢持續進行」經營方針，就是要加強財務和資本支出管理，同時開發綠色節能產品。

同時間許多上下游鋼鐵廠也都開始汰舊更新節能設備，甚至增加能源、水資源和廢棄物的再利用，不但節約各種資源，還賺得企業形象，連帶其他產業也在轉型循環經濟，準備朝綠色產業邁進，為另一次再茁壯成長奠基礎。（編輯：張良知）1070309

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