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台股風向球 美林論壇14日登場

發稿時間：2018/03/11 15:00

最新更新：2018/03/11 15:00

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（中央社記者吳家豪台北11日電）美股那斯達克指數上週五收盤創新高，14日登場的美林論壇邀請到台積電、鴻海等重量級企業出席，外資動態值得注意，料將成為台股風向球。

美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲，以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。

外資及陸資今年2月累計賣超台股逾新台幣993億元。3月以來累計賣超約285億元，僅3月6日買超約37億元，台股後市仍要看外資臉色。

美銀美林證券舉辦的年度投資論壇將於14日至16日登場，今年主題為「大數據與人工智慧所驅動的連結新浪潮」（The New Wave of Big Data and AI-enabled Connectivity），今年預計有154家亞太企業與會，台灣受邀企業包括台積電、鴻海、可成、和碩等大型科技股。

其中，力成、穩懋、聯發科、美律、致茂、英業達、旺宏、聯電將打頭陣，於14日出席論壇向投資人說明營運展望；台積電、鎧勝-KY將於15日參加論壇舉行法人說明會。

今年美林論壇聚焦電信、媒體、科技產業整合，主題演講的講者除了電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖之外，也請來中國大陸搜尋引擎龍頭百度的代表。（編輯：鄭雪文）1070311

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