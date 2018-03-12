那斯達克指數創新高 台股類股輪動加速

（中央社記者吳家豪台北12日電）美股那斯達克指數上週五收盤創新高，法人表示，在美股創高激勵下，台股指數重回各期均線，類股輪動加速，短線仍維持區間整理走勢，可靈活短打線型強題材股。



美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。



台股上週五漲41.58點，收在10864.82點，成交值新台幣1228.89億元。外資及陸資賣超19.8億元，投信買超3.02億元，自營商買超13.38億元；三大法人合計賣超3.4億元。



產業訊息方面，晶圓代工廠台積電遇淡季效應，加上農曆年長假、工作天數減少影響，今年2月業績持續滑落，營收新台幣646.41億元，為10個月新低；法人預期，隨著營運恢復常態，台積電3月業績可望大幅彈升。



美銀美林證券舉辦的投資論壇將於14日至16日登場，今年主題為「大數據與人工智慧所驅動的連結新浪潮」（The New Wave of Big Data and AI-enabled Connectivity），預計有154家亞太企業與會，台灣受邀企業包括台積電、鴻海、可成、和碩等大型科技股，料將成為台股風向球。



法人表示，台股盤勢短線多頭強度增加，指數整理區間稍有上移，前高套牢區及跳空缺口處暫難突破，量能維持偏淡水準，短線仍維持區間整理走勢，可靈活短打線型強題材股；中線因升息、貿易戰等總體變數增加，週、月指標仍處整理走勢，可留意高殖利率、業績成長股。（編輯：張均懋）1070312