那斯達克指數創新高 台股類股輪動加速

(中央社記者吳家豪台北12日電)美股那斯達克指數上週五收盤創新高,法人表示,在美股創高激勵下,台股指數重回各期均線,類股輪動加速,短線仍維持區間整理走勢,可靈活短打線型強題材股。



美國公布強勁就業報告,加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵,美股上週五大漲;以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點,或1.79%,收在7560.813點,改寫歷史新高。



台股上週五漲41.58點,收在10864.82點,成交值新台幣1228.89億元。外資及陸資賣超19.8億元,投信買超3.02億元,自營商買超13.38億元;三大法人合計賣超3.4億元。



產業訊息方面,晶圓代工廠台積電遇淡季效應,加上農曆年長假、工作天數減少影響,今年2月業績持續滑落,營收新台幣646.41億元,為10個月新低;法人預期,隨著營運恢復常態,台積電3月業績可望大幅彈升。



美銀美林證券舉辦的投資論壇將於14日至16日登場,今年主題為「大數據與人工智慧所驅動的連結新浪潮」(The New Wave of Big Data and AI-enabled Connectivity),預計有154家亞太企業與會,台灣受邀企業包括台積電、鴻海、可成、和碩等大型科技股,料將成為台股風向球。



法人表示,台股盤勢短線多頭強度增加,指數整理區間稍有上移,前高套牢區及跳空缺口處暫難突破,量能維持偏淡水準,短線仍維持區間整理走勢,可靈活短打線型強題材股;中線因升息、貿易戰等總體變數增加,週、月指標仍處整理走勢,可留意高殖利率、業績成長股。(編輯:張均懋)1070312