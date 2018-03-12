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台灣手搖杯揚名全球 雅茗年賣近億杯

發稿時間：2018/03/12 09:19

最新更新：2018/03/12 09:19

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（中央社記者江明晏台北12日電）台灣的茶飲料已經發揚至全世界，主力在中國大陸市場的雅茗-KY一年銷售杯次已近1億杯，除發揮大數據協助策略精準，並持續推行歐美、日韓、東協、中東的海外布局方針。

根據Allied Market Research針對全球手搖飲料市場的報告指出，發源於台灣的茶飲料已經發揚至全世界，亞太區以中國大陸為最主要市場，加上不斷成長中的北美與歐洲地區，預估2023年市場規模將達32.14億美元，年複合成長率為7.3%。

雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」、「茶閣裡的貓眼石」、「喝嘛」等多品牌，2月合併營收新台幣1.43億元，較去年同期的1.36億元成長5%，受惠多品牌展店策略效益發酵，拉抬集團於中國大陸茶飲市場占有率，加上外送電商業務持續成長，帶動今年前兩月營收累計達3.57億元，於傳統淡季中刷新歷年同期新高記錄，繳出14.6%年成長的佳績。

雅茗-KY表示，看好全球茶飲市場的成長趨勢，除將持續推行「深耕歐美、優化日韓、 挺進東協、立足中東」的海外布局方針，在主力的中國大陸市場更將加速多品牌戰略布局及與上、下游供應鏈整合，力圖以具差異化區隔的茶飲產品線，驅動菁英加盟商的快速展店腳步。

展望今年營運，雅茗-KY表示，將致力於建構更完整的大數據營銷系統，目前集團茶飲品牌一年的銷售杯次已達近1億杯，主力品牌「快樂檸檬」的粉絲會員更達500萬人，在龐大的銷售杯次與粉絲會員基礎下，雅茗-KY可藉大數據達到精準廣告投放與進行茶飲新品開發，並借力外送電商平台推行O2O行銷策略。

雅茗-KY預計，今年不僅能讓 「快樂檸檬」粉絲會員呈翻倍成長，更能將口碑延伸至其他集團茶飲品牌，帶動雅茗天地集團於中國大陸茶飲市場的市占率成長，創造更亮麗的營運表現。(編輯：趙蔚蘭)1070312

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