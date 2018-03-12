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未達協議就脫歐 英歐企業一年得多付2.4兆

發稿時間：2018/03/12 12:13

最新更新：2018/03/12 12:13

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）根據今天發布的報告，假如英國在未達成協議的情況下脫離歐洲聯盟（EU），英國和歐盟企業每年成本共將多出580億英鎊（約新台幣2.4兆元），英國龐大的金融產業衝擊最大。

路透社報導，國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）和高偉紳律師事務所（Clifford Chance）的報告說，假如英國在未達成協議的情況下脫歐，歐盟27國企業每年得因關稅和非關稅壁壘支付310億英鎊。

商品銷往歐盟國家的英國出口商每年則需支付270億英鎊。

這份報告說：「這些增加的成本和不確定性恐導致盈利能力下滑，並對某些行業的存在構成威脅。」

英國預計明年脫離歐盟，結束與這個全球最大貿易聯盟長達40多年的政治、經濟和法律關係。

在未達協議的情況下，英國與27個歐盟成員國的貿易往來將面臨違反世界貿易組織（WTO）規範和關稅問題，與英國過去作為歐盟單一市場成員國享有的優勢形成強烈對比。

儘管英國希望達成協議，但當局也說，正在為各種結果做好準備，包括可能在未達協議的情況下強行脫歐。英國已撥款30億英鎊，為脫歐所有可能的結果做好準備。

報告說，假如英國留在歐盟關稅同盟，雙方支出成本將減少大約一半。

不過，英國首相梅伊（Theresa May）已排除英國留在歐盟關稅同盟的可能性，因為這會妨礙英國與中國大陸和印度等快速成長的經濟體達成自己的貿易協定。

今天公布的報告顯示，因未達協議而多出的成本，有70%將由英國5大產業負擔，包括金融服務、汽車、農業和食品及飲料、消費性產品和化學及塑膠產業。

英國金融服務機構將受到最嚴重衝擊，因為它們不像某些汽車和航太公司能轉向國內零部件供應商，而需在歐盟建立新的業務，以繼續向客戶提供服務。

高盛集團（Goldman Sachs）和瑞銀集團（UBS）上週表示，已開始將一些銀行家派至法蘭克福，為英國脫歐作準備。

英格蘭銀行（Bank of England）警告，在明年底前，英國恐因脫歐流失大約一萬個工作機會。

不過，美國最重要的投資銀行正計畫要在倫敦雇用更多員工。

根據報告，歐盟國家受到最大衝擊的產業是汽車、農業、食物及飲料、化學和塑膠、消費者產品和工業。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070312

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