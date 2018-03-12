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主計長：沒有通膨趨勢 物價走勢溫和

發稿時間：2018/03/12 13:14

最新更新：2018/03/12 14:39

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主計總處主計長朱澤民12日表示，目前整體物價走勢仍是溫和，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）主計總處主計長朱澤民12日表示，目前整體物價走勢仍是溫和，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北12日電）主計總處主計長朱澤民今天表示，目前整體物價走勢仍是溫和，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢，目標是控制全年CPI在2%以下；電價調整要由審議委員會決定，但電價每上漲1%，物價漲幅增加萬分之2.7。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長林慶隆列席報告業務概況並備質詢，因衛生紙喊漲3成，經濟部電價費率審議委員會也將在16日審議4月新電價，包括國民黨藉立委曾銘宗、賴士葆，民進黨籍立委劉建國等人，均關切恐引發通貨膨脹議題。

賴士葆指出，今年公務員全面加薪3%，上市櫃公司也約一半表達要跟進加薪，但像是雞肉、衛生紙、蘿蔔絲餅等小吃餐飲類，老百姓最關心的民生用品都在漲，消費者物價指數（CPI）公布的數字卻很漂亮，沒有反應出實質情況，CPI恐有失真。

朱澤民表示，根據主計總處統計，1月到2月CPI較去年同期漲1.54%，2月因為遇到農曆春節，家裡保母、家務人員收到年終獎金，加上出國團費比較高，因此當月CPI較高，但扣掉季節因素，其實物價指數都在控制在範圍內。

他說，有些購買頻率較高、權重不大的民生用品確實上漲，但同時有些資訊產品類、居住類等價格下跌，「目前整體物價走勢是溫和的」，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢，目標是在2%以下，也未超過。

朱澤民表示，電價調整決策需要經過「電價費率審議會」審議，並非主計總處權責。不過他也坦言，任何產品提高價格，都要考慮到市場的供需和成本結構，而根據學者指出，台灣的民生用電價格「幾乎是世界第二低」，必須適當地反映成本。

他說，如果電價調漲1%，經濟成長率將減少萬分之1.4，物價漲幅則會增加萬分之2.7。

另外，曾銘宗說，台灣低薪問題，短期甚至中期都看不到改善的可能性，去年經常性薪資雖然突破4萬元，但也倒退到16年前水準，顯見勞動市場嚴重失衡。

朱澤民指出，為何有34%勞工工作月薪不到3萬元，其實還是跟產業結構有關，由於很多行業是餐飲、零售等低門檻的服務業，加上部分採用工時人員，導致薪資比較偏低；不過考慮全部工時的話，以去年12月為例，本國籍全時員工名目總薪資平均為5萬1795元，並持續成長。（編輯：張均懋\林孟汝）1070312

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