川普恐引發貿易戰 雷仲達：景氣添不確定

（中央社記者田裕斌台北12日電）市場年初對於全球景氣一片看好，不過合庫金控董事長雷仲達認為，美國總統川普有意發動貿易戰，讓今年全球景氣不確定性墊高，金融業只能緊盯變化。



雷仲達說，原本他對今年景氣也是偏多看待，但是川普針對鐵、鋁將課徵高額關稅，貿易戰一觸即發，加上全球資本市場都處於高檔，讓不確定性明顯飆高，不過目前對於景氣的影響難有定論，金融業能做的，就是緊盯國際市場變化、適時做出因應。



且美國對外發動貿易戰，若傷害到中國大陸的利益，也要小心中國大陸的反撲。



舉例而言，美國升息雖然對美債殖利率攀升有利，但是若升息腳步太快、太急，反倒會傷害到債券價格，若太早切入會面臨價格變動的風險；具有避險功能的日圓匯率波動，也要密切注意。



對於新台幣是否升息，雷仲達則認為，要考慮新台幣匯率及通貨膨脹的因素，目前央行有「以升值代替升息」的意味，若今年還壓住不升息，也不無可能。



雷仲達指出，由於海外的利差實在太大，向海外布局還是合庫金的重要策略，例如歐美、紐澳都可能增設據點，新南向也是重點布局所在，今年年底可望在柬埔寨增設永盛、西哈努克增設支行，中國大陸市場也會持續發展，只要「走對地方」、「雞蛋不放在同一個籃子」，就可望獲利，目前合庫銀行海外獲利（含OBU）占比逼近4成，今年可望站上4成大關。



至於淨手續費收入方面，去年受到銀行保險佣金調降影響，手續費收入難免受到影響，雷仲達說，所幸基金手續費回升，加上內部調高給予理財專員的獎金分潤結構，讓績優的理專有更多誘因。



合庫金指出，今年將沿襲去年，舉辦一次法人說明會，時間點落在今年半年報發布後，約在8月時舉辦。（編輯：張均懋）1070312