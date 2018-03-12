/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

投信：台股殖利率優於歐美亞 吸引外資進駐

發稿時間：2018/03/12 16:05

最新更新：2018/03/12 16:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北12日電）外資持續在新興亞洲抽腿，根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣101.18億元，投信表示，台股今年平均現金股息殖利率上看4%，可望是下波資金焦點。

證交所表示，截至3月9日止，外資累計賣超525.22億元，外資總持股市值13兆5473.69億元，占全體上市股票市值41.68%，較3月2日增加2995.34億元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨全球股市回穩，台股也展開反彈行情，雖然國際資金持續賣超台股，但資金外流幅度已略收斂，台期指未平倉淨多單亦較上週微幅上升至近4.9萬口，顯示外資正陸續回補。

由於去年台灣企業整體獲利不錯，投信預估，今年現金股利發放規模將達1.6兆元，平均殖利率上看4%，且預估殖利率逾5%的上市櫃公司超過200家，由於台股殖利率優於歐美亞等成熟國家，可望成為持續吸引國際資金進駐的一大誘因，近期已進入上市櫃公司股利政策發布高峰期，殖利率題材將再度躍為台股亮點。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒則表示，美股蘋果（Apple）股價強勢彈升，但國內蘋果概念股上未跟上反彈步伐，現在反而可以留意外資對於蘋概股的態度，若國際資金開始回補蘋果供應鏈，則有助於相關族群上演補漲行情，特別是市場仍相當期待蘋果於下半年推出的新機產品，且若能搭配定價取向策略調整，刺激整體銷售數量，對於蘋概股供應鏈業績具有相當大的挹注。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電7萬4098張、旺宏3萬2537張、日月光2萬8895張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創6萬4824張、鴻海3萬2048張、長榮2萬9574張。（編輯：蘇志宗）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP