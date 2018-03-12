/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

國泰金估央行Q2可能升息 原因是這個

發稿時間：2018/03/12 16:28

最新更新：2018/03/12 16:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北12日電）國泰金控今天拋出央行最快在第2季開始升息的議題，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，只要核心通膨逼近2%，央行升息機率就很大。

徐之強表示，央行向來較重視核心通膨數字，雖然去年新台幣大幅升值變相壓抑通膨壓力，但目前新台幣匯率已經升破30元大關，不太可能持續以升值手段取代升息壓抑通膨，但即使升息，步調依然平穩，幅度不會太快、太猛，最可能是每次升息半碼(0.125個百分點)。

國泰金投資長程淑芬也認為，長期維持低利率環境對經濟不利，若央行沒有趁經濟好轉時「縮表」、「升息」，一旦經濟從高點反轉，央行將無政策手段挽救經濟，此外，低利也會造成企業財務槓桿偏低，並強迫銀行朝安全的光譜靠攏，銀行不願意放款給風險較高的新創企業，對台灣的經濟不是好事。

徐之強表示，升息若每次僅半碼，不會造成太大影響，就像美國已經升息5次，經濟表現沒有因而差，通膨也沒有惡化，和緩漸進式升息對經濟影響力不會太大。

徐之強認為，台灣降息空間很少，去年12月到今年2月，核心通膨率已超過1.5%，去年1、2月在銀行存100萬元，今年銀行給你的利息僅僅1萬元，通膨把利率全吃掉，特別是退休族實質所得反而下降。

對於外界認為，央行理監事成員去年下半年仍在討論降息，如今學者指要升息顯不合理，徐之強認為，當台灣景氣不好時才要降息，去年台灣經濟成長率2.86%，已快3%，幾乎是台灣潛在經濟成長率，實在沒有降息的空間。（編輯：郭萍英）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP