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地熱國家隊 中油台電宜蘭打前鋒

發稿時間：2018/03/12 17:31

最新更新：2018/03/12 17:31

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（中央社記者黃雅娟台北12日電）2025非核家園目標，地熱將達200MW。中油、台電及經濟部相關單位，將組成地熱發電團隊，最快今年8月在宜蘭仁澤開發2口地熱井，建置2MW的示範地熱電廠，初估預算為新台幣7.3億元。

經濟部所屬國營事業台電與中油今天表示，21日將簽訂合作鑽探的意向書，未來將在宜蘭仁澤鑽探2口井，預計109年計畫啟動，111年完工商轉，裝置容量預計2MW。

經濟部成立的地熱發電團隊，包含國營會、能源局、中油、台電、中央地質調查所、工研院等，由台電負責地熱電廠規劃與設計施工；中油負責井位勘定、鑽井及水溫、水量測試等；地調所進行地質研究，工研院則做研究後盾。

另外，中油及台電將向林務局租用土地，作為鑽鑿地熱井、建置電廠所用。由於鑽探2口井預計井深1500公尺，雖然日前經濟部能源局預估可建置8MW裝置容量的地熱電廠，台電表示，由於還不確定產能，產量目前還不能確定，電廠依照躉購費率的期初成本估算，約為新台幣6億元。

中油指出，鑽井預算估計為1.3億元，將由中油跟台電各投入50%預算，先以仁澤作為共同探勘的合作起點，日後可再評估新的開發案。而仁澤鑽探最快今年8、9月就可以動工。

台電表示，由於仁澤當地就是溫泉所在地，所以將先行開發2MW作為示範，根據能源局預估，仁澤地熱能量可達8MW，附近的宜蘭土場也差不多是這個能量，如果順利，未來擴大地熱電廠會優先以土場為目標。

去年12月28日台電在綠島的第一座地熱試驗探勘井動工，預計108年底將完成200kw地熱發電機組，年發電量約為100萬度；如果鑽探順利，未來可望再擴展成2至4MW的地熱電廠。台電預計，至2030年將發展地熱裝置容量達100MW。（編輯：李信寬）1070312

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