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網購重時效 物流土地需求擴及中南部

發稿時間：2018/03/12 17:37

最新更新：2018/03/12 17:37

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（中央社記者韋樞台北12日電）網路購物的到貨速度已成為電商搶市占率的重心。外商商仲表示，倉儲業者已朝可大幅節省配送貨時間的「進倉服務」模式邁進，對物流土地的需求也由桃園向中、南部延伸擴大。

物流業近年因應網路購物、電商服務的快速成長，加上招工需求與工業地價格上漲，挑選倉儲用地面臨挑戰。外商商仲第一太平戴維斯表示，由於倉儲物流業需土地面積較大，指名度高或近市區的工業用地難以取得；若挑選較偏遠、地價較便宜的地區設點，卻得面臨招工不易的挑戰。

第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，各家倉儲物流業仍認為桃園是物流中心的首選，但消費者要求到貨速度愈來愈快，不少網購業者進一步增加中、南部的大型物流中心，目前多尋求台中工業區及北高雄到南台南一帶的工業用地，用地需求普遍在3000坪到5000坪間。

丁玟甄發現，物流倉儲業正朝「進倉服務」模式邁進，也就是製造商將一定的貨品量先儲放在倉儲空間，當消費者下訂時，製造商會將訂單自動轉到倉儲業者端，倉儲物流業可以立刻從倉儲空間取貨配送給消費者，大幅節省倉儲物流端到製造商取貨的時間和成本，根本不必擔心放連假或年假，廠商無法出貨的窘境。

但眾多製造商都想放一定的貨量到倉儲物流業的空間，是否會推升倉儲物流業者需求更大的倉儲面積和土地？丁玟甄指出，目前仍未看出倉儲業者需求更大面積土地，仍以3000坪到5000坪的土地為主；倒是倉儲空間往高處發展時，反會激勵需求更智慧的自動化取貨、配貨設備，以及更厚實堅固的樓地板。

她提醒，另一項值得注意的是，以往許多小型物流倉儲違法設置於農地上，僅是桃園地區就有高達4萬件的違法物流倉儲或廠房，近期政府大力打擊違章工廠，此類廠房將帶動另一波轉為合法物流倉儲用地的需求。（編輯：張良知）1070312

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