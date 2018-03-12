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核二廠2號機再轉 立院15日排專案報告

發稿時間：2018/03/12 17:59

最新更新：2018/03/12 17:59

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（中央社記者蘇龍麒台北12日電）立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委吳思瑤今天表示，教委會15日將安排原能會業務報告，並一起進行核二廠2號機的專案報告。

台電2月5日向原子能委員會提出第二核能發電廠2號機起動申請，核二廠2號機98.5萬瓩若加入供電，有望增加3%備轉容量率。

原能會收到申請後，找來內部人員及外部專家組成審查團隊，進行為期一個月審查，總計召開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意之處，並實際到核電廠了解狀況，3月5日確認核二2號機符合再轉要求，接著送立法院進行專案報告。

吳思瑤傍晚告訴中央社記者，教委會15日將安排原能會進行業務報告，並且同時進行核二廠2號機再轉的專案報告。

她說，專案報告可以與業務報告合併，希望原能會能夠督促台電好好準備，一定要讓立委問到好、問到滿，國會會就安全性與專業性的問題嚴格把關，原能會要就審查過程提出完整說明，期許行政部門要做好準備。

吳思瑤說，如果原能會說明清楚、沒有疑義，就尊重立委的共同意見。

她表示，專案報告沒有通過不通過的問題，就程序上來說，完成專案報告後，程序就已經完成，除非這份報告零零落落、無法回答立委的問題，有立委要另外提案，否則報告完成後，就完成程序。（編輯：林沂鋒）1070312

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