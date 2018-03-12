首座國家檔案館落腳林口 預計112年啟用

（中央社記者陳政偉台北12日電）檔案管理局推動國家檔案館的籌設及興建，已公告招標國家檔案館新建工程。檔案局表示，國家檔案館選在新北市林口區落腳，投入經費新台幣25億元，預計112年正式對外啟用。



國家發展委員會所轄檔案管理局，歷經10幾年爭取國家檔案館的籌設及興建，終於在106年8月4日奉行政院核定「國家檔案典藏及服務建設計畫」。



檔管局今天公布，「國家檔案館新建工程」規劃、基本設計及監造技術服務採購案，由內政部營建署在107年3月5日起公告招標，107年4月18日截止投標。



檔案局於3月9日在行政院新莊聯合辦公大樓舉行招標說明會，除簡報國家檔案館的基地、功能需求及招標方式外，並導覽檔案局目前國家檔案典藏及服務設施現況。



檔案管理局官員受訪時表示，國家檔案館將落腳在新北市林口區，面積2萬5000平方公尺，計畫經費投入約25億元，包括主體工程20.83億元，服務設施建置4.22億元。預計110年主體工程落成，112年正式對外啟用。



官員指出，目前檔案管理局典藏記錄的國家檔案已超過20公里，相當於45座101大樓的高度。預計112年啟動後，可移轉原本新莊典藏40%到50%的量，並設定3年內要達到60公里，最終典藏量將達到100公里的檔案。



官員指出，首座國家檔案館定位為國家記憶素材中心、國家記憶應用研究中心、國家記憶學習中心、國家記憶專業技術研發中心，讓國家珍貴智慧資產獲得最周延妥善的保存，並廣為各界應用。



據檔案局資料，國家檔案館機能與介面多元且複雜，新建工程採用有別於傳統的「先設計、後施工」或「設計加施工的統包」方式，而是融合兩種方式的優點的「二階段式統包」。



檔案局解釋，先招標第一階段建築師進行規劃、基本設計與都審定案，然後再招標進行第二階段統包建築師的細設及後續施工作業，統包進行時，第一階段建築師轉為細設的審查及工程監造單位。



檔案局說明，第一階段建築師可發揮其創意設計外觀與規劃機能，第二階段統包商可接續進行細部設計並整合技術及施工介面。



檔案局表示，日前說明會是進行第一階段技術服務採購案的招標說明，主要目的是向國內外建築師說明國家檔案館功能需求及招標資訊，期盼建築界先進能發揮創意，踴躍參加競圖。（編輯：黃國倫）1070312