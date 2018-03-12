/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

首座國家檔案館落腳林口 預計112年啟用

發稿時間：2018/03/12 19:18

最新更新：2018/03/12 19:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北12日電）檔案管理局推動國家檔案館的籌設及興建，已公告招標國家檔案館新建工程。檔案局表示，國家檔案館選在新北市林口區落腳，投入經費新台幣25億元，預計112年正式對外啟用。

國家發展委員會所轄檔案管理局，歷經10幾年爭取國家檔案館的籌設及興建，終於在106年8月4日奉行政院核定「國家檔案典藏及服務建設計畫」。

檔管局今天公布，「國家檔案館新建工程」規劃、基本設計及監造技術服務採購案，由內政部營建署在107年3月5日起公告招標，107年4月18日截止投標。

檔案局於3月9日在行政院新莊聯合辦公大樓舉行招標說明會，除簡報國家檔案館的基地、功能需求及招標方式外，並導覽檔案局目前國家檔案典藏及服務設施現況。

檔案管理局官員受訪時表示，國家檔案館將落腳在新北市林口區，面積2萬5000平方公尺，計畫經費投入約25億元，包括主體工程20.83億元，服務設施建置4.22億元。預計110年主體工程落成，112年正式對外啟用。

官員指出，目前檔案管理局典藏記錄的國家檔案已超過20公里，相當於45座101大樓的高度。預計112年啟動後，可移轉原本新莊典藏40%到50%的量，並設定3年內要達到60公里，最終典藏量將達到100公里的檔案。

官員指出，首座國家檔案館定位為國家記憶素材中心、國家記憶應用研究中心、國家記憶學習中心、國家記憶專業技術研發中心，讓國家珍貴智慧資產獲得最周延妥善的保存，並廣為各界應用。

據檔案局資料，國家檔案館機能與介面多元且複雜，新建工程採用有別於傳統的「先設計、後施工」或「設計加施工的統包」方式，而是融合兩種方式的優點的「二階段式統包」。

檔案局解釋，先招標第一階段建築師進行規劃、基本設計與都審定案，然後再招標進行第二階段統包建築師的細設及後續施工作業，統包進行時，第一階段建築師轉為細設的審查及工程監造單位。

檔案局說明，第一階段建築師可發揮其創意設計外觀與規劃機能，第二階段統包商可接續進行細部設計並整合技術及施工介面。

檔案局表示，日前說明會是進行第一階段技術服務採購案的招標說明，主要目的是向國內外建築師說明國家檔案館功能需求及招標資訊，期盼建築界先進能發揮創意，踴躍參加競圖。（編輯：黃國倫）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP