菲國外國直接投資 去年創新高

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓中央銀行（BSP）今天宣布，2017年全年外國直接投資（FDI）達到100億美元，較前一年高出21.4%，創下歷史新高。



菲律賓中央銀行在一份報告中說：「在菲國健全的宏觀經濟基礎以及成長前景之下，投資人持續視菲律賓為理想投資地點。」



之前菲國全年外國直接投資最高紀錄為2016年的82億8000萬美元。



報告說，2017年外國直接投資所有項目都取得成長，其中淨股權資本投資（net equity capital investment）成長25.9%，達到33億美元，總流入額37億美元，遠超過總流出額4億7900萬美元。



大部分菲國的外國直接投資是來自於荷蘭、新加坡、美國、日本及香港，主要注入瓦斯、蒸氣暨冷氣供應、製造、房地產、以及批發暨零售等活動。



菲律賓中央銀行說，2017年外商在菲收益再投資（reinvestment of earnings）提升9.3%，達7億7600萬美元。



但單就去年12月而言，菲國外國直接投資只有6億9900萬美元，較前一年同期低9%，主要是因為外國對菲國債務工具的淨投資下滑19.1%，至3億3500萬美元。1070312