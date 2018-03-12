/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

菲國外國直接投資 去年創新高

發稿時間：2018/03/12 21:16

最新更新：2018/03/12 21:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓中央銀行（BSP）今天宣布，2017年全年外國直接投資（FDI）達到100億美元，較前一年高出21.4%，創下歷史新高。

菲律賓中央銀行在一份報告中說：「在菲國健全的宏觀經濟基礎以及成長前景之下，投資人持續視菲律賓為理想投資地點。」

之前菲國全年外國直接投資最高紀錄為2016年的82億8000萬美元。

報告說，2017年外國直接投資所有項目都取得成長，其中淨股權資本投資（net equity capital investment）成長25.9%，達到33億美元，總流入額37億美元，遠超過總流出額4億7900萬美元。

大部分菲國的外國直接投資是來自於荷蘭、新加坡、美國、日本及香港，主要注入瓦斯、蒸氣暨冷氣供應、製造、房地產、以及批發暨零售等活動。

菲律賓中央銀行說，2017年外商在菲收益再投資（reinvestment of earnings）提升9.3%，達7億7600萬美元。

但單就去年12月而言，菲國外國直接投資只有6億9900萬美元，較前一年同期低9%，主要是因為外國對菲國債務工具的淨投資下滑19.1%，至3億3500萬美元。1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP