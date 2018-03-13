/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

蘋果攀高價 大立光重回4000元關卡

發稿時間：2018/03/13 10:30

最新更新：2018/03/13 10:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北13日電）蘋果股價以181.73美元（約新台幣5270元）刷新歷史新高紀錄，激勵沉寂多時的台灣蘋概股走勢今天在股王大立光領軍重回新台幣4000元帶動下，蘋概股及二線光學股都回神。

大立光以4015元，跳空越過4000元強勢開盤，截至上午9時50分止，股價一度大漲130元，漲幅超過3%達4085元，擺脫第1季營運淡季陰霾，歷經4個多月下跌修正打底後，能否重啟攻勢，後續外資動向仍扮演重要角色。

iPhone X出貨不如預期，加上中國大陸品牌清庫存，衝擊大立光第1季營運淡季效應顯著，表現不如法人預期，今年以來外資、投信法人紛紛調降大立光評等及目標價，已有美系外資將大立光目標價砍到3200元。

觀察近來3大法人籌碼變化，外資已連4天買超，自營商連買3天，投信則持續站在賣超，3大法人整體持續水位逐步向上拉高。2月營收出爐，股價測底後，似乎利空不跌，已收復季線3966元位置。

蘋果可能推出較便宜或大螢幕版本的iPhone X持續在業界及媒體間流傳，供應鏈能否提前走出淡季，啟動拉貨潮，成為後續觀察重點。

蘋果概念股在蘋果股價創高激勵下全面轉強，臻鼎-KY強勢亮燈漲停，鴻海、台積電、玉晶光、嘉聯益、鎧勝-KY等都紅盤表現。

光學二線股受股王大立光帶動，包括玉晶光、亞光、先進光、新鉅科、聯一光、華晶科、今國光及佳能與佳凌等都有1%到3%不等漲幅。（編輯：李明宗）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP