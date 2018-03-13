/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

電子續航 台股11000點之上震盪走高

發稿時間：2018/03/13 11:02

最新更新：2018/03/13 11:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北13日電）美國科技股連兩天創下新高，台股今天在電子權值股台積電、大立光、鴻海等漲逾1%下，持續11000點之上走勢。法人表示，全球股市V型反彈，外資大幅買超台股，有助激勵台股行情。

台股繼12日在電子、金融帶領下大漲137點，今天金融股熄火，傳產股各自表態，僅電子股持續發威，繼續支撐台股在11000點之上震盪走高。

大立光連漲5天，盤中最高4085元，漲幅3.29%；台積電也連漲4天，盤中最高257元，漲幅1.18%，台積電預計15日出席美林論壇，未來動向值得關注。

中國證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行（IPO），過程僅36天，創下A股市場紀錄；鴻海自結前2月合併營收新台幣6784.21億元，創歷史同期新高，市場看好第1季營運表現。今天連6漲，盤中最高96.5元，漲幅2.33%。

中國大陸傳出將關閉境內所有虛擬貨幣礦場，比特幣概念股12日全面回檔，撼訊、青雲、麗臺打入跌停，技嘉、微星翻黑，今天僅青雲仍打入跌停87.5元，其餘跌勢趨緩，回到平盤上。

統一證券表示，全球股市2月大跌修正後，迅速V型反彈，目前台股已重新站上11000點整數關卡。從技術面觀察，目前除月線外，各期均線均呈多頭排列，且月線即將扣抵低點，有利翻正走揚。由於上市櫃公司3月營收月比將全面回升，且外資重新加入買超行列，激勵台股向高點邁進。（編輯：張均懋）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP