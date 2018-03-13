貿協企業實戰班開訓 新增新創相關課程

（中央社記者廖禹揚台北13日電）外貿協會第2期企業高階主管實戰班開訓，除時數延長外，更增加企業併購、新創企業扶植相關課程，並安排與新加坡企業家座談與實地參訪，助台灣企業建立當地人脈網絡。



中華民國對外貿易發展協會辦理的企業高階主管實戰班，第2期班12日在新加坡開訓，外貿協會新聞稿指出，董事長黃志芳在開訓典禮致詞表示，國際經濟迅速變動，新世代企業家面臨數位經濟潮流的嚴峻挑戰，期望藉由為台灣企業量身打造的實戰班，由台灣企業家帶動社會，全面提升競爭力。



外貿協會指出，實戰班招生原本限額30名，但連續2期都超收至33名，企業反應熱絡，第2期課程時數也從27小時增至36小時，提供更豐富課程，新增企業併購、新創產業相關課程，找來以色列講師，說明科技對企業及商業模式造成的影響，以及以色列扶植新創業者的經驗。



第2期課程同樣與新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所（ACI）合作規劃，內容涵蓋世界經濟、區域經濟，有助培育國際視野，並藉由與新加坡產業建立密切合作關係，帶動進入越南、緬甸、印尼、印度市場的策略及機會。



開訓首日課程安排與新加坡企業家座談中，除分享創業心得、經營理念外，也提及進入緬甸、泰國等東南亞市場時需注意的當地文化習慣、政府法律規範等，為台灣企業進攻新南向市場提供實務經驗談。



黃志芳表示，完成新加坡的3天課程後，回台進行的6次課程內容包括全球經濟情勢、企業策略與布局、數位時代的創新等主題，更有助強化學員間知識交流及人脈建立，開創拓銷國際市場機會。（編輯：郭萍英）1070313