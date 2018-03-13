紐交所預計今年IPO增多 陸企數量居冠

（中央社記者黃兆平紐約12日專電）美國那斯達克股市公司（Nasdaq）及紐約證券交易所（NYSE）競相爭取跨國企業掛牌上市。紐交所指出，中國是近年來上市新公司最大海外來源國，其次是拉丁美洲、加拿大與歐洲。



2016年全球企業首次公開募股（IPO）相當冷清，隨著經濟逐漸好轉，去年到美國兩大交易市場掛牌上市企業增多，26家企業申請在那斯達克掛牌上市，選擇紐交所上市的非美國公司有35家，其中9家是陸企，數量居各國之冠。



紐約證交所國際資本市場總監伊布拉欣（Alex Ibrahim）在一場說明會透露，未來兩年計畫在紐交所上市的中國企業約有25至30家，行業橫跨科技、教育、消費等領域。



他說，迄今在紐交所上市的陸企有87家，包括大型國企、高科技和金融產業，相信2018年會有更多中國企業選擇紐交所。



伊布拉欣也提及，近幾年，越來越多外國企業來美上市募集資金，今年1月，即有5家非美國企業選擇在紐交所上市。而中國、拉丁美洲（尤其是巴西、阿根廷）、加拿大及歐洲等，是上市新企業最主要海外來源地。



另外，紐約證交所上市暨服務部門副總裁泰勒（Chris Taylor）表示，去年共有89家公司選在紐交所上市，募集資金達310億美元。紐交所目前有2300多家上市公司，總市值超過20兆美元。



泰勒強調，儘管英國、香港等交易市場積極爭取企業上市，但紐約資本市場仍然具有獨特之處，相對穩定、多元。相信紐交所依舊是各國企業募集資金最佳場域。台灣目前有台積電等5家企業選在紐交所掛牌交易，至於在那斯達克掛牌上市企業有南茂科技等7家。（編輯：陳惠珍）1070313