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蘋果將收購Texture 盼增加線上收益

發稿時間：2018/03/13 13:34

最新更新：2018/03/13 13:34

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）蘋果公司今天宣布，將收購數位雜誌訂閱服務商Texture。蘋果進一步表示，此舉除了拓展業務觸角，也能增加線上內容和服務收益。

法新社報導，製造iPhone的蘋果公司並未揭露收購Texture金額。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，Texture由Next Issue Media所有，是康泰納仕集團（Conde Nast）、赫斯特集團（Hearst）、梅雷迪思公司（Meredith）、羅傑斯媒體（Rogers Media）和國際投資公司KKR集團的合資公司。

Texture訂戶只要每月付10美元（約新台幣294元），就能無限瀏覽超過200本雜誌，像是富比世（Forbes）、君子（Esquire）、GQ、連線（Wired）、時人（People）、大西洋月刊（The Atlantic）和國家地理雜誌（National Geographic）等等。

蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）聲明表示：「我們致力於自可靠來源獲取有品質的新聞內容，並讓雜誌繼續擁有美麗設計和吸引人的故事。」

Texture應用於2012年推出，這項產品於此前2年由一家合資事業創造。

Texture執行長洛林（John Loughlin）說：「我們無法想到更好的去處和未來。」

儘管蘋果在iPhone推出10年後依舊引人注目，但這間加州科技公司仍面臨是否能繼續成長的挑戰。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070313

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