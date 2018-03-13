國內孕婦均齡提高 母嬰用品市場逆勢成長

（中央社記者陳政偉台北13日電）在高齡生育及少子化趨勢下，使母嬰幼兒消費市場改變，點數平台業者分析，隨著孕婦年齡增加，對孕期身體保健、運動習慣建立及產後保養意識提高，讓母嬰市場在不景氣逆勢成長。



台北長庚醫院婦產科日前發表案例，今年有位62歲的吳女士去年經人工生殖懷孕，2月底順利產下一名男嬰，創下台灣自然產孕婦最高齡紀錄。女性一般生殖年齡約為20至45歲，若懷孕時已經滿35歲則稱為高齡產婦。



據內政部統計，2015年國人平均4位產婦中就有1位是高齡產婦，到2016年占比持續提升，且較10年前大幅增加116%，顯見高齡產婦不再是少數。



在高齡生育及少子化的結構下，看準現代爸爸媽媽的需求，如何提供更優質且輕鬆的育兒周邊商品，成為母嬰幼兒市場的重要商機。



遠東集團旗下點數平台HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示，人文與社會結構因素對消費市場有深切的影響；近年來晚婚、高齡產子及少子化的現象，使母嬰幼兒的消費市場有著巨大的改變。



李明城說，據HAPPY GO內部消費數據發現，雖然母嬰幼兒市場仍以30到39歲的母親為主，但相關的消費年齡層也往30歲以下以及40歲以上的年齡層向外擴散。



HAPPY GO旗下GO SURVEY市場調查顧問，針對3406名懷孕中或育有3歲以下孩童的女性進行調查也發現，在高齡生產及少子化的影響下，促使產婦對孕期健康、育兒周邊商品更加重視，讓母嬰用品市場在低迷的景氣中逆勢成長。



調查顯示，隨著準媽咪孕齡的增加，其對自身身體保健、運動習慣建立以及產後保養的意識高；將近98%的受訪者懷孕時或懷孕前都會服用孕期保健食品，以綜合維他命、葉酸及鈣片最多人食用。



同時，有高達72%的孕婦在孕期會維持運動，更多健身中心會為孕婦推出專門的運動課程，甚至是孕婦專用的運動用品，成為母嬰消費市場另一焦點。



調查指出，產後入住月子中心調養成為準媽咪必備消費；即便市面上月子中心普遍收費偏高，但仍有54%的受訪者表示會入住，僅16%表示不會入住。



調查也發現，媽媽們對嬰兒所使用的商品，偏好日本、美國以及義大利、瑞士、德國等，以製作精細、品質保證的商品為主；也有9成的媽咪會為孩子準備汽車座椅及使用嬰兒專用的清潔護膚用品。



調查指出，在經濟壓力促使下，多數父母生育後雙方都需上班，在家庭、工作兩頭燒的情況下，輔助孩子教育或飲食方面的商品也成為一大重點。(編輯：趙蔚蘭)1070313