/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

台股高檔續揚 資金引領景氣長多不變

發稿時間：2018/03/13 14:12

最新更新：2018/03/13 15:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台股13日終場上漲93.53點，以11095.63點作收，成交值新台幣1304.62億元。（中央社檔案照片）台股13日終場上漲93.53點，以11095.63點作收，成交值新台幣1304.62億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北13日電）美國科技股續漲，蘋果股價創歷史新高，激勵台股蘋概股走高，台股今天在蘋概三雄連袂上漲下，大漲93.53點。法人表示，資金引領台股，景氣長多不變，台股前波高點11270點有壓力。

台股終場上漲93.53點，以11095.63點作收，成交值新台幣1304.62億元。

美股科技股那斯達克指數連續兩天創高，帶動台股電子股信心滿滿；蘋果股價以181.72美元創波段新高，蘋概股走勢今天在股王大立光領軍，一開盤即重回4015元高檔，盤中最高達4085元，漲幅逾3.29%。

台積電和鴻海也都連漲數日，台積電盤中最高259元，漲幅1.97%；市場看好鴻海首季營運，盤中最高也漲至96.5元，漲幅2.33%。

其餘類股方面，金融股今天熄火，開低走低，拉尾盤翻紅小漲約0.08%；傳產股類僅機電、營建和玻璃等漲約1.08%到1.67%之間，其他傳產類股漲幅溫和。

股市資深分析師林成蔭表示，美國科技股表現不錯，帶動台股近期走揚，且台股上揚主要和春節前空手的資金在年後回流得又急又快有關，以致台股買氣比亞股強。

林成蔭指出，國發會公布今年1月景氣對策信號續呈黃藍燈，表示景氣有點偏弱，但不致於向下轉為藍燈，景氣長多仍不變；今年電子產業淡季可能較明顯，包括過去引領景氣的手機產業可能也到了高原期，後續可能有些平淡，但並非反轉。

林成蔭提醒投資人注意的是，5G通訊規格的推出，今年會是應用程式和基礎建設的關鍵年；此外大家搶衛生紙的同時不妨多注意原物料和生技類股今年會有所成長。

至於台股指數站上11000點之後，上檔賣壓集中於前波高點的11270點，下檔支撐會在季線的10780點和半年線10709點附近。（編輯：張均懋）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP