買特斯拉辦車貸 這族群居多

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）電動車特斯拉迄今仍供不應求，與特斯拉獨家合作車貸的星展銀行內部統計顯示，購買特斯拉的車主中，辦理車貸的族群以25歲至44歲居多。



國內車貸市場近年穩步增長，根據中央銀行統計，車貸餘額於102年正式突破1000億元，截至107年1月底，全國汽車貸款餘額為1339.21億元，較去年同期增長3.98%。



特斯拉於2016年開放台灣下訂，之後展示車更直接搬到百貨公司一樓，吸引不少大老闆的目光，就連近年鮮少在螢光幕前露臉的新光金控董事長吳東進當時也到現場體驗。



星展銀行為國內五大車貸銀行之一，星展銀行（台灣）消費金融處存款暨有擔放款部執行董事宋霖耘表示，星展去年與國際電動車大廠特斯拉獨家合作，提供車主最低0.88%、最高新台幣700萬元的優惠貸款方案。



然而，顛覆外界的想像，25歲至44歲的族群撐起了台灣特斯拉市場。宋霖耘說，根據星展內部資料顯示，在台灣蠻多年輕人以及中壯年人買特斯拉，申辦車貸的族群以25歲至44歲居多，今年將續辦特斯拉優惠方案。



為滿足民眾購買高端汽車的需求，星展銀行車貸提供新車最高700萬元的貸款額度，中古車最高500萬元的額度。宋霖耘表示，星展車貸額度大約會是鑑價的9成左右。



宋霖耘也指出，儘管星展車貸給出最長7年、84期，但就如房貸，很多人雖然簽約貸款期間長達20年，實際貸款期間往往不到10年，因為台灣人不喜歡欠錢，一有錢就會努力償還貸款，也因此，房貸、車貸的逾放比率都不會太高。（編輯：李信寬）1070313