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循環經濟具潛力 經部盼孕育獨角獸

發稿時間：2018/03/13 17:05

最新更新：2018/03/13 18:55

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經濟部中小企業處13日舉行記者會，說明推動中小企業邁向循環經濟發展成果，處長吳明機（右）對從循環經濟中培育出獨角獸企業表達信心，獲輔導的歐萊德國際股份有限公司董事長葛望平（左）也到場分享經驗。中央社記者廖禹揚攝　107年3月13日經濟部中小企業處13日舉行記者會，說明推動中小企業邁向循環經濟發展成果，處長吳明機（右）對從循環經濟中培育出獨角獸企業表達信心，獲輔導的歐萊德國際股份有限公司董事長葛望平（左）也到場分享經驗。中央社記者廖禹揚攝　107年3月13日

（中央社記者廖禹揚台北13日電）政府宣示要在2年內培養一家獨角獸企業，經濟部中小企業處長吳明機今天表示，台灣中小企業積極推動循環經濟創新作為，是數位經濟及生物科技外，成為獨角獸企業的有力候補。

全球環保議題升溫，為響應聯合國2016至2030年永續發展目標，世界各大企業紛紛提出永續創新的願景與要求，台灣中小企業也因此在全球供應鏈中面臨衝擊挑戰。

但挑戰同時也是新商機，經濟部中小企業處自2013年開始推動「中小企業綠色小巨人輔導計畫」，結合包括塑膠中心、金屬中心、生產力中心等法人單位，協助業者從綠色生產、綠色設計面向導入技術，以符合國際上對資訊揭露、落實法律規範等要求，順利進入國際供應鏈。迄今已協助逾百家業者邁向循環經濟創新發展，創造綠色產值達新台幣61億元，出口值達100億元。

中小企業處今天舉行記者會，邀請光宇材料股份有限公司、環拓科技股份有限公司及歐萊德國際股份有限公司現身說法。

其中，歐萊德將咖啡渣循環再利用，萃取出的咖啡油可用做清潔或保養用途，咖啡渣結合澱粉則可做成瓶子，用完後的瓶身可塑料分解為養分，他們並在瓶底埋入植物種子，做出世界第一瓶會長樹的洗髮精。

吳明機指出，台灣中小企業不缺創新能力，但有許多中小企業做出創新產品，但卻不知道如何利用、行銷，轉介上下游供應鏈，將產品高值化、建立產業生態系，都是政府需提供的協助。

吳明機進一步表示，在培育獨角獸企業上，經常著眼於數位經濟及生物科技，但從台灣中小企業的創新表現上，一定也有機會從循環經濟、體驗經濟中誕生獨角獸。

經濟部今年度輔導計畫已啟動遴選機制，預計推動14家優質亮點個廠輔導、7體系綠色供應鏈輔導、6家節能管理績優示範業者。（編輯：張良知）1070313

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