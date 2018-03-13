股東會紀念品 零股股東親自出席可領

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）股東會旺季即將到來，零股股東究竟能不能領紀念品？金融監督管理委員會說，今年起，公司對於親自出席股東會的股東不論持股多寡應發放紀念品，委託出席者則由公司自行決定。



金管會證期局副局長張振山今天表示，對於零股股東能否領紀念品，因早期規定不是很明確，因此，上市櫃公司對於零股股東一律都會給紀念品，之後因為有學者建言這項制度不公，建議進行調整。



張振山指出，對於零股股東領取紀念品，台灣集中保管結算所將於近期修正「股務單位內部控制制度標準規範」關於股東會紀念品發放相關內容，相關規定於今年股東會適用。



標準規範規定公司應於開會通知書載明股東領取紀念品發放原則，對親自出席股東會的股東，以及以電子方式行使表決權者不論持股多寡均應發放紀念品，委託出席的零股股東，紀念品發放原則由公司自行訂定。



股東會紀念品的領取在台灣已行之有年，過去曾發生有股東為領取紀念品把手中股份「化整為零」，甚至只買1股零股就是為了可以多領幾份紀念品。



對公司來說，每年的紀念品發放都需要投入不少人力、物力，如中鋼去年股東會紀念品黑熊傘受到股民熱烈歡迎，造成一股排隊熱潮。根據金管會統計，中鋼去年的零股股東有35萬1999人，占整體股東比重為32.6%。（編輯：林沂鋒）1070313