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禮金視同贈與需繳贈與稅 國稅局：目前無案例

發稿時間：2018/03/13 17:50

最新更新：2018/03/13 17:50

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（中央社記者邱柏勝台北13日電）針對婚喪喜慶禮金須課贈與稅，北區國稅局強調，根據遺贈稅法規定，禮金被視為無償贈與，依法雖需課贈與稅，但贈與稅免稅額每年有新台幣220萬元，因此至今沒有禮金被課贈與稅的案例。

媒體報導，北區國稅局日前接獲轄內民眾詢問，近日收到許多喜帖，參加婚禮時致贈新人的紅包是否屬於贈與？是否要課徵贈與稅？而國稅局的回應是，依遺產及贈與稅法規定，凡經常居住中華民國境內的中華民國國民，就其在中華民國境內或境外的財產為贈與者，應課徵贈與稅，但贈與人每年有免稅額220萬元。

國稅局官員解釋，婚喪喜慶禮尚往來是民間禮節，代表對新人的祝賀之意，因為是無償贈與，應該要課徵贈與稅。但經媒體披露後，掀起不小波瀾，許多民眾反應，強調婚喪喜慶包的禮金是「人情義理」的一環，收到禮金之後也可能要包回去「禮尚往來」，為何被視為贈與。

對此，國稅局官員回應，婚喪喜慶包禮金是台灣社會文化一部分，今天收到禮金，未來也需要包回去。但依稅法規定，包禮金確實被視為無償贈與，且若鬆綁規定，未來難保不會有人藉由包禮金名義規避贈與稅，因此須通盤考量。

官員也強調，雖然遺贈稅法將禮金視為贈與，但實務運作上，目前並沒有民眾因包禮金而被課徵贈與稅的案例出現，因為220萬元的門檻相當高，「一般來說，沒有人包禮金包這麼大包的」。（編輯：林沂鋒）1070313

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