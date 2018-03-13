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雙子星開發案增商業空間 招商熱度增溫

發稿時間：2018/03/13 18:10

最新更新：2018/03/13 18:10

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（中央社記者韋樞台北13日電）人稱「雙子星」的「台北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」14日將舉行招商說明會，因擬調整建築設計、增設商業營運空間，攸關投資人重大權益，已吸引近百投資人報名。

招商總顧問仲量聯行表示，眾所矚目的「台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」14日下午舉行第2場招商說明會，由台北市副市長林欽榮主持，市長柯文哲也將親臨致詞，仲量聯行會針對此案投資潛力及招商條件等進行說明，目前已有近百位國內外大型機構投資人報名參加。

仲量聯行總經理趙正義表示，C1/D1土地開發案對台北整體的都市更新、國內外投資參與、交通規劃、商業與文化發展都有相當大的影響，預計帶動龐大的投資活動及創造數百億元的產值。

趙正義指出，這次招商說明較特別的是將針對C1 /D1建築設計增設商業營運空間做出詳細的解說，以利投資人了解整體建築規劃，未來可依營運需求設計打造。

雙子星開發案將於3月底正式對外公告徵選文件，備標期為6個月，預計今年9月底截止申請，展開甄選作業。台北市政府預計明年3月底選出兼具商譽、財務及實務經驗的最優申請人，共同打造台北市世界級地標，成為嶄新的國際城市。（編輯：張良知）1070313

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