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川普宣布提勒森離職 中情局長接替國務卿一職

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外溢保單去年賣逾萬張 健檢保費折扣最夯

發稿時間：2018/03/13 18:45

最新更新：2018/03/13 18:45

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（中央社記者蔡怡杼台北13日電）外溢保單上路超過1年，根據金融監督管理委員會統計，去年全年共賣出1.03萬張，保費收入為新台幣1.14億元，以依健檢結果提供保費折扣的保單最受民眾青睞，囊括近9成市占率。

為提升國人對於健康管理的重視，金管會於105年6月開放壽險業辦理外溢保單。所謂外溢保單係指保險公司以提供保費折減或服務等方式，鼓勵民眾持續運動或接觸健康飲食，降低罹病風險，實現民眾自主健康管理與保險商品的結合。

根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，已有台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、新光人壽、富邦人壽共5家保險公司，核准或備查7張外溢保單，106年全年共銷售1萬381件、保費收入為新台幣1億1426萬元。

金管會保險局副局長張玉煇表示，目前市面上的外溢保單可大致分為三類，首先為依健走步數提供預防概念保險金及減免保費；其次為依健檢結果提供減免保費；第三類則是實物給付健康檢查。

金管會表示，這7張外溢保單中，以依健檢結果提供保費折扣的商品最受民眾青睞，目前已有兩張保單，去年全年共賣出9372件，保費收入為1億5萬元，包辦近9成的市場。

至於依健走步數提供預防概念保險金及減免保費共有3張商品，106年全年共賣出995張，保費收入為1280萬元；實物給付健康檢查的則有兩張，去年共賣出14件，保費收入為140萬元。

若以保費收入來看，國泰人壽在外溢保單的銷售情況最好，光一張依健檢結果提供減免保費的商品去年保費收入約1億元，相當於搶下近9成的市占率。（編輯：林沂鋒）1070313

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