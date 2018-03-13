德能源業整併 改變歐洲能源版圖

（中央社記者林育立柏林13日專電）德國兩大能源集團萊茵（RWE）與意昂（E.ON）宣布互換資產和股份，前者今後只經營發電，後者專攻電網與能源相關服務，預料將改變歐洲能源業版圖。



意昂集團總裁泰森（Johannes Teyssen）今天在記者會上坦承，能源市場變化超乎預期，他低估再生能源科技進步的速度。



他說：「這樣的整併結果將有利推動德國和歐洲能源轉型，為意昂帶來幾千個工作機會。」



意昂2年前才將火力和核電等傳統發電業務分割出去，如今取得萊茵的電網和售電業務，在歐洲擁有的配電網長度一下子延長到157萬公里，客戶數增加到4500萬。



隨著電網整合電力與數據，邁向數位化智慧電網，未來意昂將專攻電動車充電、智慧家庭等能源相關服務。



萊茵集團是傳統電力巨擘，在歐洲各國擁有多座火力發電廠和核電廠，透過交易將取得意昂在北海的風場，成為歐洲第2大離岸風電營運商。



德國在5年內將完全廢除核電，整併後的萊茵可望全力拓展綠電。萊茵總裁施密茲（Rolf Martin Schmitz）強調，再生能源正從補貼過渡到自由競爭，有一定規模才有優勢。



德國政府對萊茵和意昂兩大昔日競爭對手整併業務表示歡迎，聯邦經濟部部長賽普利斯（Brigitte Zypries）表示，兩個集團從此可專心經營發電和配電網，在兩個領域進行必要的投資。（編輯：廖漢原）1070313