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傳美將對600億美元陸商品課稅 鎖定科技電信

發稿時間：2018/03/14 06:33

最新更新：2018/03/14 07:49

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有消息人士表示，美國總統川普的政府正尋求對600億美元中國進口商品課徵關稅，並將鎖定科技和電信部門。（中央社檔案照片）有消息人士表示，美國總統川普的政府正尋求對600億美元中國進口商品課徵關稅，並將鎖定科技和電信部門。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）一名曾與白宮討論相關議題的消息人士今天表示，美國總統川普的政府正尋求對600億美元中國進口商品課徵關稅，並將鎖定科技和電信部門。

美國政治新聞機構Politico稍早報導，川普已拒絕對300億美元中國進口商品課徵關稅的方案，並要求提高金額。

路透社報導，這名曾與白宮討論這個議題的消息人士指出，關稅將不限於科技和電信設備。

另一名對川普政府思維有第一手了解的消息人士表示，這項關稅可能「在不久的將來」課徵，雖然鎖定科技和智慧財產，範圍卻可能大得多，產品清單最後可能多達100項。

美國「華盛頓自由燈塔」網站報導，一名白宮高級貿易官員透露，總統川普對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，是針對中國不公平貿易行為採取的第一步行動。

「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，川普為了讓國際貿易達到公平，下階段行動將是懲罰北京違法竊取智慧財產，他還將試圖立法強制提高貿易互惠。

高級官員受訪時表示：「總統考慮的下一步行動，將是（美國貿易法）301條款的相關行動。這條法律專門針對強迫技術轉移和竊取智財權等問題而設計，也可用來應付中國透過『中國製造2025』戰略，試圖掌控未來新興產業的行為。」

這名官員指出，白宮貿易政策團隊擔憂，一旦中國取得自動化和人工智慧（AI）等未來產業的控制權，「美國就不會有未來，至少就經濟而言。因此這是我們下一步行動的方向」。

川普在2017年12月提出的最新白宮國安戰略報告，已點名中國是戰略對手，這使得美國接下來更有理由對中國採取強硬手段。

知情官員表示：「基本上，國安戰略承認我們與中國的貿易關係並不和平。因為中國採取經濟侵略策略，以控制全球市場、保護他們的市場、獲取全世界智財權和主導傳統製造產業，進而掌控許多全球核心天然資源。」

彭博也引述消息人士報導，白宮為了懲罰中國的智財權作為，正考慮對中國進口的多樣消費品課徵高額關稅。

這將是在美國貿易代表署（USTR）依據「1974年美國貿易法」301條款啟動調查後，所採取的因應措施。301條款規定，為了報復外國不公平的貿易行為，美國得單方面課稅。

若美方決定這麼做，他們將聲稱中國持續竊取美國貿易機密、強迫想在中國做生意的美國企業交出專利技術，以及用國家力量協助中國企業取得國外關鍵技術。

目前美國正逐漸形成共識，認為中國這些政策，是為了成為涵蓋半導體和電動車等未來關鍵科技產業主導者，而這恐怕會損害美國商業上和軍事上的技術優勢。（譯者：陳政一）1070314

延伸閱讀》川普關稅潛藏隱憂 問答題一次看懂

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延伸閱讀》專題／美國對鋼鋁課徵高額關稅 會引發貿易戰嗎？

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