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美股走跌 台股挑戰波段高點恐受挫

發稿時間：2018/03/14 08:26

最新更新：2018/03/14 08:26

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（中央社記者田裕斌台北14日電）在NASDAQ指數及費城半導體指數聯袂再創歷史新高後，美股因美國總統川普宣布解除國務卿提勒森(Rex Tillerson)職務走低，分析師認為，恐讓挑戰波段新高的台股漲勢稍歇。

美股4大指數同步回檔，道瓊工業指數下跌171.58點、跌幅0.68%、收在25007.03點，NASDAQ指數下跌77.31點、跌幅1.02%、收在7511.01點，S&P 500指數下跌17.72點、跌幅0.64%、收在2765.30點，費城半導體指數下跌22.44點、跌幅1.55%、收在1423.46點。

分析師表示，台股在電子股的帶動下，短線急漲450點、站上11000點，並蓄勢挑戰11270點前波高點，不過受到國際股市回檔，短線獲利了結賣壓恐怕先行出籠，加上外資並未全面看多台股，也讓台股多頭走勢可能受阻。

法人認為，外資對台股態度逐漸偏多，不但在現貨市場出現連續買超，台指期淨多單部位也站上5萬口，不過由於逢高依舊有在選擇權市場避險的動作，顯示操作仍偏審慎，短線進出仍會受到國際股市的表現影響。

法人指出，隨著上市櫃公司逐漸公布去年財報及股利政策，台股可望凸顯高現金股息殖利率的優勢，對於中長線資金具有相當吸引力，且因電子股近期表現仍相對強勢，相對金融、傳產仍可望是短線資金青睞的主流。

歐股收盤也是全面走跌，倫敦FTSE 100指數下挫1.1%、以7138.78點作收，巴黎CAC 40指數下挫0.6%、收在5242.79點，法蘭克福股市DAX 30指數下挫1.6%、收12221.03點。（編輯：張均懋）1070314

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