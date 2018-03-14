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關鍵字： 霍金米其林繁星推薦提勒森

英國物理學家霍金逝世 享壽76歲

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亞股回檔 台股盤中有撐

發稿時間：2018/03/14 10:59

最新更新：2018/03/14 10:59

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（中央社記者田裕斌台北14日電）美國總統川普宣布解除國務卿提勒森(Rex Tillerson)職務再度在國際股市掀起波瀾，亞股今天普遍走低，台股雖開低，但在非電子股力守下，跌幅縮減相對有撐。

截至10時40分，加權股價指數下跌35.83點、為10059.80點、成交值新台幣586.90億元，電子權值股包括台積電、鴻海在外資調節下走跌，金融、傳產順勢接棒，原物料族群包括二線塑化、二線鋼鐵挺身而出。

分析師表示，台股今天表現在亞股中相對強勢，除了基本面看好外，近期上市櫃公司紛紛公布今年股利政策，高現金股息殖利率的優勢可望吸引中長線資金進駐，也讓台股逢低買盤格外強勁。

法人認為，外資在台指期淨多單部位逐步墊高至5萬口以上，雖然在選擇權仍布有避險部位，但態度逐漸轉向中性偏多，尤其是蘋果(Apple)股價已率先創高，加上今年可望推出低價iPhone搶市，對於在蘋果供應鏈中佔有重要地位的台廠而言，有機會起帶頭作用。

不過，台股短線急漲約450點，加上逼近前波高點11270點，逢高獲利了結的賣壓出籠，分析師認為，以目前台股價量結構尚未失控下，若國際股市沒有明顯的大幅度回檔，台股有機會越過高點。(編輯：趙蔚蘭) 1070314

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