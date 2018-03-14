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資安即國安 經長盼整合引領資安產業化

發稿時間：2018/03/14 11:08

最新更新：2018/03/14 11:08

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（中央社記者廖禹揚台北14日電）數位時代來臨，資訊安全被政府視為國安議題，經濟部長沈榮津今天表示，應設法喚起產業界對資安的重視，並順勢推動資安產業化，透過技術及人才的跨領域整合，建立產業生態系。

2018台灣資安大會13日至15日在台北國際會議中心登場，沈榮津在今天議程開場致詞表示，隨著數位時代來臨，從雲端運算到物聯網、大數據、人工智慧及各種智慧化應用普及，資訊安全更加重要，不只關係到個人、企業、產業，甚至是國家關鍵基礎措施，可能演變為國安問題，因此總統蔡英文也提出資安即國安的政策方向。

沈榮津表示，雖然資安問題茲事體大，但產業「不見得很重視」，應該要找出方法喚起產業重視，他舉例，日本NEC集團為促使相關供應鏈注重資安問題，組成專案小組發動攻擊，被攻破的廠商自然會開始緊張，再藉此檢討改進。

喚起產業重視，使「產業資安化」後，沈榮津說，緊接著要「資安產業化」，技術研發及跨領域的人才培訓，將各行各業的關鍵知識整合，並藉由場域試驗、攻防演練，找出技術問題加以改善，練兵同時帶起產業，最後達到建立產業生態系統。

資安議題漸受重視，台灣資安大會主辦單位iThome電腦報週刊總編輯吳其勳指出，去年大會以5000人報名、16軌議程、百場演講及百家廠商參展的規模創下紀錄，今年再度打破紀錄，超過6000人報名，包括來自美國、以色列、日本、新加坡、香港、澳門等地的來賓，會期也擴大至3天，安排25軌議程、140場技術演講及9堂資安實機攻防體驗課程。

此外，今年首度設置台灣資安館，集結國內38家廠商展出自主研發技術，涵蓋人工智慧、威脅情資、滲透攻防、脅威防護、資料保護、數位金融、大數據與資安服務等8大領域，其中包括國際知名的資安公司，也有逐漸嶄露頭角的新創公司，共同展現台灣資安實力。（編輯：郭萍英）1070314

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