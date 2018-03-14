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羅智先看好台灣景氣 現階段不打算赴陸掛牌

發稿時間：2018/03/14 12:34

最新更新：2018/03/14 12:34

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）統一集團董事長羅智先今天表示，全球景氣循環處於上升段，相信台灣跟統一集團都可以跟著「水漲船高」。他說，統一集團旗下各事業體均已各就各位，現階段並沒有分拆到大陸掛牌上市的考量。

羅智先過去幾年對景氣的看法持續定調在「辛苦、緊張」的看法，今年一反過去幾年，轉趨樂觀。他指出，全球景氣也走了7至8年的低迷期，調整期也差不多，目前看來已步上景氣循環的上升段。在資通訊時代的引領下，台灣或者統一集團也都可望跟著「水漲船高」。

至於近來由鴻海掀起的赴大陸掛牌熱潮，身為全台最大的流通事業體及食品製造廠，羅智先表示，相信鴻海到大陸掛牌上市是深思熟慮後的決策，沒有絕對的好與不好，要到大陸掛牌也要有條件，目前統一集團旗下各事業體均已各就各位，現階段並沒有分拆到大陸掛牌上市的考量。

記者詢問對未來物價趨勢的看法，羅智先指出，長遠來看，土壤跟氣候等等因素干擾，加上全球人口持續上揚，將帶動天然原物料持續上揚，終端產品如果不漲，在現實面上是有困難的。

無人商店正夯，在全台擁有超過5200家門市的統一超商，初步導入一家店進行測試，初期仍以內部人員使用為主，對於無人商店的發展，羅智先強調，這會是階段性的轉變，並非一路無阻礙的發展，人還是有不可取代的價值。

統一集團及鴻海集團旗下的「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」首度合作，今天上午宣布H2U健康ATM進駐百家7-ELEVEN共推智能存健康、精準做預防，統一集團董事長羅智先及鴻海集郭台銘均出席站台。（編輯：林孟汝）1070314

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