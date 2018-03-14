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盼供電穩定 林伯豐：電價合理調整產業會接受

發稿時間：2018/03/14 13:51

最新更新：2018/03/14 15:13

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zoom in 工商協進會理事長林伯豐表示，如果電價上漲影響物價，他認為物價上漲也會影響匯率、貨幣及利率，企業獲利、員工加薪、消費提升，是正向循環。中央社記者黃雅娟攝 107年3月14日工商協進會理事長林伯豐表示，如果電價上漲影響物價，他認為物價上漲也會影響匯率、貨幣及利率，企業獲利、員工加薪、消費提升，是正向循環。中央社記者黃雅娟攝 107年3月14日

（中央社記者黃雅娟台北14日電）工商協進會理事長林伯豐今天表示，台灣目前的電價較全球稍微低了一點，電價合理調整，產業也會樂意接受；電價上漲若影響物價，也會提升企業獲利、員工加薪、消費，是正向循環。

經濟部將在16日召開電價費率審議會，4月1日起台電將適用新電價。中華民國工商協進會第24屆第16次理監事聯席會議，理事長林伯豐接受媒體訪問時表示，認為台灣目前的電價跟全世界比，「稍微低了一點」。

林伯豐表示，電價合理調整，產業也會樂意接受。但是希望有「穩定的電價」和「穩定的供電」。

電價調整外界擔心恐將帶動物價上漲，林伯豐認為，物價上漲跟貨幣、匯率跟利率都息息相關，如果能夠帶動企業獲利，員工可望加薪，帶動消費提升，帶來的正面循環，林伯豐認為是正確的方向。

林伯豐指出，如果核二廠2號機順利再轉，只要不缺電並達成非核家園目標，他認為都很好；如果缺電，核四必須運轉，但是到底要不要開放，建議在年底縣市長選舉時，同步舉行公投。

至於中國大陸提出31條惠台措施，會不會對台灣造成磁吸效應，林伯豐認為，資金跟人才流動都是國際間無法避免的正常現象，台灣要做的就是如何把高端人才留在台灣，讓台灣經濟有溫和的成長發展，希望政府積極努力。（編輯：林孟汝）1070314

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