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日股收黑 終結連4紅

發稿時間：2018/03/14 15:35

最新更新：2018/03/14 15:35

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（中央社東京14日綜合外電報導）東京股市今天收跌，終止連續4個交易日以來的漲勢，主因美國總統川普撤換國務卿，加上媒體報導他打算對中國祭出新關稅，引發投資人了結獲利，拖累大盤。

日經225指數收盤跌0.87%，或190.81點，來到21777.29點。東證指數收盤跌0.45%，或7.82%，來到1743.21點。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）告訴法新社：「連續4天上漲後，投資人了結短期獲利。」

貿易戰隱憂日增，引發歐美股市相繼收黑，日股今天跟進開低。川普宣布開除國務卿提勒森（Rex Tillerson ），改提名現任中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），市場對此感到不安。市場分析師認為提勒森支持自由市場，憂心蓬佩奧在貿易議題方面，恐採取更強硬的路線。

外匯交易商萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「股市投資人對貿易戰升級仍小心翼翼。」

美國媒體昨天也披露，川普考慮最快下週宣布懲罰中國剽竊智慧財產權，以及對科技業祭出新關稅。

機械製造商小松製作所（Komatsu）收挫1.5%；工廠自動化設備製造商發那科公司（Fanuc）收跌0.94%；豐田汽車（Toyota）收跌0.43%；Panasonic收跌0.20%。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070314

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