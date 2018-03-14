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宏碁電競氣勢旺 力拚戴爾爭美國霸主

發稿時間：2018/03/14 15:48

最新更新：2018/03/14 17:59

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電腦品牌廠宏碁14日舉辦年度供應商大會，董事長陳俊聖發下豪語，今年電競最大目標是在美國市場擠下戴爾（Dell）、登上第一名。中央社記者吳家豪攝 107年3月14日電腦品牌廠宏碁14日舉辦年度供應商大會，董事長陳俊聖發下豪語，今年電競最大目標是在美國市場擠下戴爾（Dell）、登上第一名。中央社記者吳家豪攝 107年3月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁今天舉辦年度供應商大會，合計超過150人出席，宏碁董事長陳俊聖發下豪語，今年電競最大目標是在美國市場擠下戴爾（Dell）登上第一名。

陳俊聖今天會前受訪表示，今天是宏碁一年一度的供應商大會，利用這個機會向宏碁在供應鏈方面的合作夥伴，感謝他們多年來給宏碁的協助，同時也與供應鏈夥伴分享宏碁接下來要做的事情，希望大家能夠共創未來。

就宏碁事業而言，陳俊聖認為短期最重要的事情仍然是電競，去年宏碁電競出貨量倍增，今年1月到2月的電競出貨量也接近倍增；另一個重點是宏碁商用產品線，從最高端的超級電腦到伺服器、解決方案軟體、商用個人電腦（PC），加上智慧交通、StarVR頭戴式顯示器，都屬於商業應用領域。

他強調，今年宏碁電競最大目標，是在美國電競市場做到第一名，目前宏碁在當地排名第二，僅次於戴爾；為了達到這個目標，宏碁要能提供最好的產品，請大家拭目以待今年5月將在紐約舉辦的宏碁全球產品發表會。

陳俊聖進一步表示，智慧型手機已完全變成紅海市場，宏碁需絞盡腦汁想出突圍方式，例如在電腦市場已透過電競突圍，在手機方面利用360度相機、智慧佛珠等裝置做另一番突圍，希望能夠「另創藍海」。

他說，宏碁轉型的第一部曲是轉虧為盈，第二部曲是轉型過程，明天他在美銀美林證券舉辦的投資論壇中，將談論宏碁轉型的第三部曲永續經營，希望宏碁能成為因應外部環境變化而不斷產生新公司的公司（a company that creates companies）。

針對宏碁旗下小金雞上市櫃進度，陳俊聖表示，一切仍依照計畫進行當中，今年上半年應該可以看到成果；目前宏碁旗下新事業都規劃在台灣上市櫃，但是不排除在其他市場上市櫃的機會。（編輯：黃國倫）1070314

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