/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

銀行罰鍰上限 金管會擬提高至5000萬元

發稿時間：2018/03/14 16:35

最新更新：2018/03/14 16:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）為因應國際監理發展趨勢，強化對金融業的治理，金管會正推動銀行法等多項修法，對於外界關注的銀行罰鍰，主委顧立雄今天表示，「我大致現在以5000萬元為額度」。

金融監督管理委員會正推動創會以來最大規模的修法，修法範圍涵蓋「金融控股公司法」、「銀行法」、「證券交易法」、「期貨交易法」、「證券投資人及期貨交易保護法」、「保險法」以及「不動產證券化條例」等，前6部金融法規朝提高罰鍰上限方向前進。

目前以「期貨交易法」的修法進度較快，金管會擬將罰鍰上限倍增至新台幣120萬元。

對於金管會大動作修法，顧立雄今天出席信託公會第六屆第三次會員大會會後受訪時表示，會分批、階段性推動修法，除已經草擬完成的期交法外，目前以銀行法跟證交法的修法速度會快一點，另外，不動產證券化條例若修改幅度不大，希望也能夠快一點。

現行規定，金管會對銀行的罰鍰上限為1000萬元，至於修法擬將罰鍰拉高到多少？顧立雄表示，目前日本對銀行業的裁罰上限折合只有新台幣7000多萬元，「我大致現在以5000萬為額度」。

除了罰鍰拉高至5000萬元外，金管會官員透露，未來將善用連續罰機制，罰到金融機構缺失改善為止。現行法規已賦予金管會連續處分的機制，但為避免一罪多罰的疑慮出現，金管會從沒有就同一缺失對金融機構連續處分。

另外，顧立雄也表示，為強化公司治理，預計3月27日先召開公司治理藍圖公聽會，之後公布公司治理藍圖，緊接著預計4月將公布金管會首部白皮書。（編輯：林孟汝）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP