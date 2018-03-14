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五福4/16上櫃 觀光股添生力軍

發稿時間：2018/03/14 16:37

最新更新：2018/03/14 16:37

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（中央社記者江明晏台北14日電）五福旅行社去年營收達新台幣63.88億元，年增率8.5%，每股盈餘(EPS)達2.46元，4月16日股票將掛牌上櫃，成為台灣第5家進入上市櫃資本市場的旅行社，為觀光股增添生力軍。

董事長許順富和4位友人共同創立五福旅遊，現為國內4大旅行社之一，自1988年於高雄成立，目前資本額新台幣2.59億元，上櫃增資後股本將達2.93億元，去年營收達63.88億元，在歐美紐澳遊輪的長程線、東北亞線及中國大陸線等產品成長挹注下，營運績效表現回穩，年增率8.5%，稅後淨利6247萬元，每股盈餘(EPS)達2.46元。

五福早期以代理航空票務起家，創業奠基期以銷售日本旅遊產品為主。1999年進入整合期，積極擴大產品線，布局東南亞線、中國大陸線及長程線與國旅等全系列產品。2009年延攬已逾17年航空業經驗及管理專業的執行長謝宏明，助五福轉型進行南北組織整合，產銷由內而外透過E化及SOP全面改造。

2010年五福進入發展期，公司成立票務部門、自由行部門及國內旅遊部門，發展國內外團體旅遊、自由行全產品線等多樣化的產品，以及代理超過70家的國際航空公司國際票務，布局門市電商、獎勵旅遊、主題旅遊等多元通路銷售，同時擁有眾多國際品牌的旅館、飯店等資源能量，逐漸從南部經營的中小型旅行社，成為國內旅行社少數具有全系列產品的供應商，與1000多家旅遊同業合作關係穩定成長，也躍升為高雄出團量最大的旅行社。

五福員工數達約730人，含總公司，已布局19家營運據點，預計今年新增6家，全台將共達25家據點，滿足各地區線上與線下客戶群的需求及提升市場占有率。

目前股票上市櫃的旅行社包括雄獅、鳳凰、燦星旅、易飛網。(編輯：陳永昌)1070314

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