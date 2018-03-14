洲際集團入股麗晶酒店 擴張精品酒店版圖

洲際酒店集團已同意以3900萬美元（約新台幣11億4824萬元）現金，買下精品酒店品牌麗晶酒店51%股權。圖為位於新加坡的麗晶酒店外觀。（圖取自麗晶酒店官方網頁www.regenthotels.com）

（中央社倫敦14日綜合外電報導）洲際酒店集團已同意以3900萬美元（約新台幣11億4824萬元）現金，買下精品酒店品牌麗晶酒店51%股權。這是洲際集團打算走向高端精品酒店市場、鎖定頂級價位客戶的計畫之一。



路透社報導，洲際酒店集團（InterContinental Hotels Group） 說，2026年後，集團將擁有分階段收購剩餘股分的權利。洲際集團旗下擁有皇冠假日酒店（Crown Plaza）、假日酒店（Holiday Inn）等品牌。



洲際集團過去錯失願付更多金錢換取專屬待遇的頂級客戶，打算未來將麗晶酒店（Regent Hotels and Resorts）的全球據點從目前6家擴張至40家以上。



洲際酒店高層今年2月說，集團打算買下一個或2個家數不多的小型精品酒店品牌，就像洲際酒店集團在2014年以4.3億美元（約新台幣127億元）買下「金普頓酒店」（Kimpton Hotel）一樣。



這些高檔品牌將使洲際集團擴大在精品酒店市場的營收，全球此一市場規模約600億美元（約新台幣1兆7665億元）。



洲際集團也表示，香港洲際酒店將在2020年初開始大幅翻修，將於2021年初變身為麗晶酒店。



麗晶酒店是由業界老將勃恩斯（Robert Burns）於1970年創立的精品酒店品牌。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070314



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