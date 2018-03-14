離岸風電歐盟經驗 建立穩定財務支持

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）應邀來台的歐盟執委會能源總署政策官史丹科表示，發展離岸風電前提是要有穩定財務支持的投資架構；國內業者也認為，台灣對如何評估離岸風電投資案缺乏經驗，現階段有賴國內外金融業者密切合作。



台歐今天合辦離岸風電驗證研討會，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉表示，歐洲在發展離岸風電方面有豐富經驗，台灣期望成為亞洲離岸風電領航者，歐盟已準備好與台灣分享相關知識與技術。



馬澤璉（Madeleine Majorenko）與經濟部次長王美花均出席研討會，也有近20位來自台灣、歐盟的官員及產業界人士分享經驗。



馬澤璉和王美花在致詞時都指出，台歐合作能為台灣的能源穩定和發展離岸風電產業鏈奠定基礎。歐盟和歐洲企業在發展離岸風電方面，有非常豐富的經驗。



馬澤璉說，透過訂定長程目標並提供輔助政策，再生能源的使用率在歐盟境內已大幅成長；歐盟將能如期在2020年達成減碳20%的目標，離岸風能在歐洲能源結構中益發重要。



同時，應邀來台參加研討會並發表演講的歐盟執委會能源總署政策官史丹科（Jan Steinkohl）表示，歐盟發展離岸風電最重要的前提是，建立一個穩定的投資架構，包括穩定財務支持。由於投資金額龐大，如果沒有一個穩定、可預測風險的投資環境，很難建立這個產業，政策將難以成功。



另外，參與許多離岸風電融資案的歐洲投資銀行(European Investment Bank) 代表表示，根據經驗，在發展離岸風電時，最常出現的問題是供應商出現狀況，進而導致發展案受挫。



談到台灣現況，國泰世界銀行資深副總經理葉麗明指出，目前台灣的銀行對再生能源的融資多集中在太陽能，對於如何評估離岸風電的投資案普遍缺乏經驗，因此有賴國內外金融業者密切合作。



此外，研討會也討論有關離岸風電和風場的專業驗證，共有來自台灣、歐盟共9位講師，分享經驗。在歐洲，開發業者為順利取得融資和保險，多數會尋求公正有信譽的驗證機構進行驗證，而在台灣，經濟部標準檢驗局將儘速建立相關驗證系統。（編輯：林淑媛）1070314