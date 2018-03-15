/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

核二再轉案審查 謝曉星：沒有政治力介入

發稿時間：2018/03/15 09:41

最新更新：2018/03/15 10:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋、王承中台北15日電）原能會主委謝曉星今天說，核二廠2號機再轉案審查沒有政治力介入，目前審查已確認符合再轉要求，等立法院專案報告結束後，就會通知台電公司再轉。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

謝曉星在專案報告前受訪時說，核二2號機審查其實基本上不見得要到立法院報告，但因為教育文化委員會有要求，原能會雖然有准駁權力，但會尊重立院，等專案報告結束後，才會給台電公司答覆，審查也沒有政治力介入。

至於核一廠1號機是否也會再轉，謝曉星指出，目前已經3月中旬，核一1號機運轉執照到年底到期，12月7日就會進入除役進程，以他角度來看，「應該是不會有再轉可能性」，也沒有看到任何再轉的跡象，台電公司雖然仍有正常維護，但沒有提出相關申請。

謝曉星表示，只講技術的話，這次核二1號機再轉案審查花了將近一個月時間，核一1號機停機時間更久，超過3年以上，就算台電真的申請再轉，原能會會站在全民安全上，把審查時間拉得更長。

核一1號機採用是沸水式反應爐第4型，民國67年12月10日正式商轉，裝置容量為63.6萬千瓦，每年發電約50億度。依核能發電廠使用年限40年計算，1號機停止運轉年限為今年的12月5日。

核一1號機在103年12月10日進行第27次大修作業，卻在同年12月28日執行燃料挪移填換作業時，發現其中1束燃料組件把手鬆脫，以致原本預定在104年1月14日完成的歲修延期，創下台灣核電廠最長歲修停機期間。（編輯：林孟汝）1070315

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP