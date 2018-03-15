核二再轉案審查 沈榮津：非核家園目標沒跳票

（中央社記者廖禹揚台北15日電）核二廠2號機再轉案引發在野黨立法委員反對聲浪，面對非核家園目標是否跳票質疑，經濟部長沈榮津今天予以否認，並重申核一二三廠將如期除役，核四不運轉。



立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。



面對在野黨對非核家園跳票質疑，沈榮津會前受訪重申「我們沒有跳票」，因為非核家園的政策與目標沒有改變，核一二三廠將如期除役，核四不運轉；且核二2號機申請大修後再運轉都是依照原能會相關規定進行。



沈榮津表示，經濟成長與氣溫升高造成用電成長，加上環保、空污議題造成供電緊澀，若核二2號機再運轉案程序能順利完成，對電力系統供應及電力調度應有所幫助。



根據台電準備的專案報告內容，由於今年經濟景氣穩定成長，加上極端氣溫異常，用電需求增加。台電預估，今年用電尖峰負載，將較去年底預估再增加2%至3%；而裝置容量98.5萬瓩的核二廠2號機再轉後，可望增加3%的備轉容量率。



用電需求增加，電廠運轉及興建工作卻因環保問題處處卡關，對於環保與供電之間的拉鋸，沈榮津表示，像昨天通過環評的深澳電廠就是按照能源配比進行多元化設計，有燃煤、燃氣及再生能源，而當地居民目前較支持使用燃煤，因為有環保問題，還是會用最新的環保機組來運轉。(編輯：趙蔚蘭)1070315