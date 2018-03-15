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8製造業逆勢逾4年成長 積體電路化妝品亮眼

發稿時間：2018/03/15 12:02

最新更新：2018/03/15 12:02

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（中央社記者廖禹揚台北15日電）去年製造業產值終結連續2年負成長，經濟部統計處盤點製造業195個細行業，其中8個業別連續4年以上正成長，不受前2年景氣不佳影響，包括積體電路業與化妝品業等。

受惠於國際景氣穩健復甦，新興科技運用快速發展及國際原物料價格上漲，民國106年製造業產值達新台幣13兆337億元，年增5.85%，按中行業觀察，主要成長貢獻來源分別為電子零組件業、化學材料業及基本金屬業。

經濟部統計處發布統計簡訊，其中盤點製造業195個細行業，去年產值創新高者達25項，連續4年以上成長者有8項，包括積體電路業、產業用機械設備維修及安裝業、電子及半導體生產用機械設備業、紙容器業、體育用品業、眼鏡業、化妝品業及動力手工具業。

其中去年產值最高的業別為積體電路業，產值1兆3619億元，年增6.75%，連6年成長，以12吋及以上晶圓代工表現最亮眼，產值達9362億元。

連續成長期間最長的業別是化妝品業，去年產值193億元，年增1.5%，連續9年成長，主因面膜等護膚用品需求強勁，加上業者致力研發高CP值產品，並成功拓銷國際市場。

觀察維持成長達4年以上業別，秘訣多在於獲消費者青睞的高品質產品或技術，如產業用機械設備維修及安裝業，主要受航空器維修帶動，台灣業者積極開拓航太維修領域，高品質維修技術受國際青睞；體育用品業受惠於廠商積極研發新品並拓展高階產品市場占有率及通路。

眼鏡業產品兼具舒適、功能及時尚，加上國內光學電子廠加入生產行列，大幅提升製程與品質；動力手工具業也是業者持續開發新品並積極促銷，在歐美、澳洲、中國大陸市場都有斬獲。（編輯：李明宗）1070315

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