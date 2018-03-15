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上緯海能風電順利通過環評

發稿時間：2018/03/15 12:20

最新更新：2018/03/15 12:20

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（中央社記者潘智義台北15日電）上緯國際投資控股公司今天表示，旗下上緯新能源主導開發的海能離岸風力發電計畫，14日通過環評大會審查。

上緯董事長蔡朝陽表示，未來會以最嚴格的環評承諾，及自願對環境負責的赤道原則來開發，延續過去與地方政府的合作協議，落實教育合作，與產業發展等計畫。

蔡朝陽指出，通過環評只是開始，接下來還有各項審批程序，及經濟部能源局辦理的離岸風電規劃場址容量分配作業的重要關卡挑戰。

他說，由於海能風電緊靠海洋風電，上緯已掌握關鍵的地質條件、風、浪、流資料，讓前期技術開發大幅縮短3年，在取得能源局離岸風力發電廠址規畫容量分配後，上緯將於2020年完成海能風電378MW（百萬瓦）的建置。

上緯說明，目前有3個離岸風電開發案，包括位於苗栗的海洋風電，屬於台灣第一個離岸風電示範風場，開發發電容量共128MW，其中第一階段兩座示範機組8MW已於2017年4月開始商轉，第2階段120MW將於2019年底完工。

上緯指出，本次通過環評大會審查的海能風電，位於苗栗外海5號、6號潛力場址，發電容量300MW至500MW，預計於2020年完成建置。

另外，海鼎風電位於彰化外海11號、16號、17號潛力場址，發電容量1900MW至2000MW，2018年2月通過環評大會審查，3座風場預計於2021年至2025年陸續完工。(編輯：陳永昌)1070315

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