/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

台行動網購普及近65% 五大APP獲青睞

發稿時間：2018/03/15 13:32

最新更新：2018/03/15 13:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）行動網購越來越普及。MIC調查顯示，64.9%台灣網友曾以智慧型手機或平板電腦路購物，包括蝦皮購物、momo購物網、Yahoo購物中心、露天拍賣與PChome24H等5款行動購物APP獲青睞。

資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為進行大調查，64.9%台灣網友曾以智慧型手機或平板電腦透過網路購物。其中會使用PC與行動的跨螢幕網購者，無論是消費頻率或金額，均比單從PC網購的消費者更高。

跨螢幕網購者每月消費頻率約2.4次，每次消費金額約新台幣1147元；PC網購者每月網購頻率約1.4次，每次消費金額1023元。

MIC資深產業分析師張筱祺表示，網友跨螢幕消費有助促進更多網購交易，業者如何進行跨螢幕布局與整合優化，仍是當前重要課題之一。

從APP應用來看，MIC調查顯示，台灣網購族透過行動網頁購物比例超過使用購物APP，不過平均每人擁有3個購物APP，下載率前5名依序是蝦皮購物（39.1%）、momo購物網（21.8%）、Yahoo購物中心（19.4%）、露天拍賣（17.8%）與PChome24H（17.8%），同時也有21.9%網購族未下載任何購物APP。

張筱祺表示，APP類型眾多，但手機容量有限制，網友裝載購物APP的數量也因此有上限。現階段已不適合盲目開發購物APP，若成效不彰也可評估退場機制，相較之下，廠商可結合行動介面功能、行動廣告刺激，促成更多跨螢幕網購消費。

從行動網購環境來看，MIC調查指出，網購族最常行動購物的場景包括臥室／書房（37.7%），其次依序是客廳（25.5%）、公司／學校（23%）、等候時間（12.3%）與搭乘大眾交通工具期間（10.2%）。

張筱祺表示，較常行動購物場景的前3位皆屬非行動環境，顯示行動商務碎片化現象並未明顯反映在購物行為，因為破碎的是訊息點而非購物點，未來行動商務將延伸到智慧商務，預期家庭與企業／學校，將會是比商家、交通工具等更具開發潛力的智慧購物場景。（編輯：林孟汝）1070315

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP