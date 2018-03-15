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台股狹幅區間整理 守住11000點大關

發稿時間：2018/03/15 14:02

最新更新：2018/03/15 14:20

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台股15日加權股價指數終場收在11018.45點，下跌20.35點。（中央社檔案照片）台股15日加權股價指數終場收在11018.45點，下跌20.35點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台股今狹幅區間整理，終場守住5日線和11000點之上。法人表示，台股須觀察外資是否翻多、以及反彈是否伴隨量能放大，預期短線大跌不易、上漲也有限。

台股今天未受到美股道瓊指數下跌248點影響，走勢區間狹幅整理，5日線約11003點以上有守，電子金融橫向整理，尾盤電金走弱，仍守住5日線和11000點大關之上。

台股加權股價指數終場收在11018.45點，下跌20.35點，跌幅0.18%，成交值新台幣1108.23億元，電子股跌0.18%，金融股跌0.49%。

主要電子權值股休息整理，台積電終場收在255元，小跌0.78%。鴻海終場收在93.4元，小漲0.1%。股王大立光終場收在3785元，跌4.4%。日月光收在42.1元，跌1.1%。聯發科收在318元，漲1.4%。

金控股相對弱勢，國泰金收在53.4元，跌0.9%，富邦金收在51.2元，跌0.7%，中信金收在21.6元，跌0.9%。

兆豐國際投顧表示，台股今天延續整理走勢，儘管台積電和大立光主要權值股翻黑，並未影響台股走弱，顯示低檔支撐買盤不弱，這一波反彈尚未結束。

觀察台股後市，兆豐國際投顧表示，雖然美股道瓊指數連3黑，不過科技股表現不弱。此外，國際貿易戰等不確定因素是否升溫也是焦點。

兆豐國際投顧指出，台股能否突破前波套牢區，需觀察外資是否翻多、以及這波反彈是否伴隨量能放大，預期短線大跌不易、上漲幅度也有限。（編輯：許雅靜）1070315

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